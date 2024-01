Infants i persones grans també pateixen estrès

Si la feina és un element generador d'estrès, sembla que els infants i la gent gran no n'hagin de patir, però dues psicòlogues de la UOC expliquen, precisament, tot el contrari. La professora de Psicologia Montserrat Lacalle explica que l'envelliment, les malalties, l'augment de la dependència o la pèrdua de persones estimades són factors potencials d'estrès quan s'arriba a la tercera edat. Tot i així, subratlla que «és molt important la interpretació que cada persona fa d'aquests factors, si els veu com una amenaça o no». I, en el cas de les persones grans, cal tenir en compte que tenen menys recursos per a afrontar-los pel fet que el mateix procés d'envelliment comporta «cert alentiment, disminució de la concentració o dificultats per a respondre a múltiples fonts d'estimulació alhora», explica Lacalle.

I què passa amb els més petits? Amalia Gordóvil, psicòloga infantil-juvenil i familiar del Centre GRAT, alerta que «l'estrès de l'infant és representatiu de l'estrès familiar». Per a aquesta especialista, la millor manera de prevenir l'estrès dels fills és «treballar per a no ser adults estressats». La també professora de Psicologia de la UOC explica les situacions que poden causar estrès als infants: quan perceben que el que s'espera d'ells és superior al que poden assumir (exàmens, massa activitats extraescolars), quan viuen situacions que els costa acceptar (pèrdues o separacions dels pares, canvis de casa) i quan no disposen de moments per a fer el que els agrada (jugar) o simplement per a no fer res.

Amb tot, tal com apunta el neurocientífic de la UOC Diego Redolar, «l'estrès depèn no solament dels paràmetres físics de l'estimulació ambiental, sinó sobretot de com l'organisme percep aquests estímuls i com reacciona davant seu. Perquè l'estrès tingui conseqüències sobre la salut, l'experiència ha de ser percebuda com a aversiva», conclou.