La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) convoca cada curso académico el programa de prácticas EPSO EU Careers Ambassadors. La creación por parte de la Generalitat —mediante el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC)— de una red de embajadores de todas las universidades catalanas alrededor de la figura del embajador EPSO es una iniciativa única en el marco del Estado español y pionera en el conjunto de la UE. Por segundo año consecutivo, la UOC ha participado en esta iniciativa. Además, esta vez, y por primera vez, la Universidad lidera la red UNICAT de embajadores, puesto que el representante EPSO escogido por la UE es Pol Martínez Boada, estudiante del máster universitario de Análisis Político, que compaginará durante el curso 2019-2020 su formación con el cargo de embajador del programa EPSO EU Careers.

¿Cómo te enteraste del programa de embajadores de EU Careers, de la Oficina de Selección de Personal (EPSO, por su sigla en inglés)?

Me lo comentaron desde la UOC. Me llamó mucho la atención y me pareció una buena oportunidad.

¿Por qué decidiste presentarte?

Hice el grado de Turismo y mi experiencia laboral siempre ha estado relacionada con el sector turístico. En cambio, ahora estoy haciendo un máster de Análisis Político, que es un ámbito muy diferente. Pensé que participar en este programa me ayudaría a orientar mi carrera profesional hacia las ciencias políticas.

Y fuiste el ganador. ¿Qué tipo de información o formación has recibido hasta ahora?

Sí. Primero, desde la UOC, me comunicaron por teléfono que me habían escogido para entrar en el proceso de selección de la EPSO. Cuando me seleccionaron desde la UE me lo comunicaron por correo electrónico. De momento, he recibido información relacionada con vacantes que hay en posiciones concretas, sobre la apertura de procesos de selección para hacer prácticas y mucha información sobre las oposiciones.

¿Qué responsabilidades tienes?

Básicamente, recibo información de la UE y tengo que distribuirla, bien por las redes sociales o bien organizando charlas o seminarios en línea (webinars) y participando en ciertos eventos. La información puede ser general, sobre la UE, o más concreta, sobre las oportunidades laborales que ofrece y qué procesos de selección siguen en la UOC. Por lo tanto, hago de puente.

¿Cuánto tiempo aproximadamente le dedicas a la semana?

Es difícil calcularlo. Ha habido semanas en que he tenido varias reuniones y había que organizar bastantes temas, pero otras semanas no hay información nueva ni ningún evento. En cualquier caso, no es un trabajo que requiera mucho tiempo y es completamente flexible.

¿Estás contento con el apoyo que recibes por parte de la universidad?

Muchísimo. De hecho, hablando con embajadores de EU Careers de otras universidades, veo que les sorprende mucho la atención y el apoyo que recibo desde la UOC. Es algo que me han comentado la mayoría de embajadores y que me hace estar muy agradecido, sobre todo a Diana Fora y a Carles Rocadembosch, de los Servicios de Carrera y Alumni UOC.

Además, has asistido a eventos en Europa con el resto de embajadores.

Sí, a finales de septiembre participé en un acto de dos días con todos los embajadores y las embajadoras de Europa. Nos explicaron en qué consistía el trabajo y nos dieron herramientas para llevarlo a cabo. La realidad, sin embargo, es que fue un fin de semana enfocado a crear vínculos entre los embajadores y las embajadoras de todos los países, y también a reforzar nuestro sentimiento europeo. Fue muy bonito y una gran experiencia.

¿Qué piensas que te puede aportar este trabajo al currículo?

Pienso que el hecho de haber sido elegido para este trabajo relacionado con la UE potenciará mucho mi currículo. En este sentido, como he comentado antes, me ayudará mucho a reorientar mi carrera profesional.

¿Qué dirías a los estudiantes que estén planteándose presentarse a la próxima candidatura?

Que no ho dubtin! És una gran experiència en tots els sentits, tant en l'àmbit personal com en el professional. A escala professional, òbviament, fas molts contactes, aprens moltíssim i millores el currículum. Però, de la mateixa manera, també et relaciones amb molta gent que t'omple personalment i vius experiències que t'ensenyen molt com a persona.

¡Que no lo duden! Es una gran experiencia en todos los sentidos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. A escala profesional, obviamente, haces muchos contactos, aprendes muchísimo y mejoras el currículo. Pero, del mismo modo, también te relacionas con mucha gente que te llena personalmente y vives experiencias que te enseñan mucho como persona.

Una de las ventajas más interesantes de ser embajador de EU Careers es que te facilita mucho entrar a trabajar en las instituciones europeas —un objetivo nada sencillo—, porque recibes toda la información de primera mano. Por lo tanto, es muy recomendable para todos los que quieran trabajar en la UE algún día.

¿Cómo ves que la Generalitat de Cataluña apoye al programa de embajadores de EU Careers de EPSO con el programa Embajadores UNICAT?

Lo veo como una muestra más de la evidencia de que los catalanes siempre hemos estado y estaremos comprometidos con el proyecto europeo. El hecho de que se ponga en marcha un programa de estas características por iniciativa propia demuestra las intenciones de Cataluña de estar presente e influir en Europa. Además, personalmente, me ayuda mucho en mi tarea y me da la posibilidad de llegar a mucha más gente, de manera más directa y con más calidad.