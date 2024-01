L'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO) convoca cada curs acadèmic el programa de pràctiques EPSO EU Careers Ambassadors. La creació per part de la Generalitat —mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)— d'una xarxa d'ambaixadors de cada universitat catalana al voltant de la figura de l'ambaixador EPSO és una iniciativa única en el marc de l'Estat espanyol i pionera en el conjunt de la UE. Per segon any consecutiu, la UOC ha participat en aquesta iniciativa. A més, aquesta vegada, i per primer cop, la Universitat lidera la xarxa UNICAT d'ambaixadors, ja que el representant EPSO escollit per la UE és Pol Martínez Boada, estudiant del màster universitari d'Anàlisi Política, que compaginarà durant el curs 2019-2020 la seva formació amb el càrrec d'ambaixador del programa EPSO EU Careers.

Com et vas assabentar del programa d'ambaixadors de EU Careers?

M'ho van comentar des de la UOC. Em va cridar molt l'atenció i em va semblar una bona oportunitat.

Per què t'hi vas decidir presentar?

Vaig fer el grau de Turisme i la meva experiència laboral sempre ha estat relacionada amb el sector turístic. En canvi, ara estic fent un màster d'Anàlisi Política, que és un àmbit molt diferent. Vaig pensar que participar en aquest programa m'ajudaria a encaminar la meva carrera professional cap a les ciències polítiques.

I vas ser el guanyador. Quin tipus d'informació o formació has rebut fins ara?

Sí. Primer, des de la UOC, em van comunicar per telèfon que m'havien triat per entrar en el procés de selecció de l'EPSO. Quan em van seleccionar des de la UE m'ho van comunicar per correu electrònic. De moment, he rebut informació relacionada amb vacants que hi ha en posicions concretes, sobre l'obertura de processos de selecció per a fer pràctiques i molta informació sobre les oposicions.

Quines són les teves responsabilitats?

Bàsicament, rebo informació de la UE i l'he de distribuir, bé per les xarxes socials o bé organitzant xerrades o seminaris en línia (webinars) i participant en certs esdeveniments. La informació pot ser general, sobre la UE, o més concreta, sobre les oportunitats laborals que ofereix i quins processos de selecció segueixen a la UOC. Per tant, faig de pont.

Quant de temps aproximadament li dediques a la setmana?

És difícil calcular-ho. Hi ha hagut setmanes en què he tingut diverses reunions i calia organitzar força temes, però altres setmanes no hi ha informació nova ni cap activitat programada. En qualsevol cas, no és una feina que requereixi gaire temps i és completament flexible.

Estàs content amb el suport que reps per part de la Universitat?

Moltíssim. De fet, parlant amb ambaixadors de EU Careers d'altres universitats, els sorprèn molt l'atenció i el suport que rebo des de la UOC. És una cosa que m'han comentat la majoria d'ambaixadors i que em fa estar molt agraït, sobretot a la Diana Fora i al Carles Rocadembosch, dels Serveis de Carrera i Alumni UOC.

A més, has assistit a esdeveniments a Europa amb la resta d'ambaixadors.

Sí, a final de setembre vaig participar en un acte de dos dies amb totes les ambaixadores i els ambaixadors d'Europa. Ens van explicar en què consistia la feina i ens van donar eines per a dur-la a terme. La realitat, però, és que va ser un cap de setmana encarat a crear vincles entre els ambaixadors i les ambaixadores de tots els països, i també a reforçar el nostre sentiment europeu. Va ser molt maco i una gran experiència.

Què penses que et pot aportar aquesta feina al currículum?

Penso que el fet d'haver estat triat per a aquesta feina relacionada amb la UE potenciarà molt el meu currículum. En aquest sentit, com he comentat abans, m'ajudarà molt a reorientar la meva carrera professional.

Què diries als estudiants que s'estiguin plantejant presentar-se a la pròxima candidatura?

Que no ho dubtin! És una gran experiència en tots els sentits, tant en l'àmbit personal com en el professional. A escala professional, òbviament, fas molts contactes, aprens moltíssim i millores el currículum. Però, de la mateixa manera, també et relaciones amb molta gent que t'omple personalment i vius experiències que t'ensenyen molt com a persona.

Un dels avantatges més interessants de ser ambaixador de EU Careers és que et facilita molt entrar a treballar a les institucions europees —un objectiu gens senzill—, perquè reps tota la informació de primera mà. Per tant, és molt recomanable per a tothom que vulgui treballar a la UE algun dia.

Com veus que la Generalitat de Catalunya doni suport al programa d'ambaixadors de EU Careers d'EPSO amb el programa Ambaixadors UNICAT?

Ho veig com una mostra més de l'evidència que els catalans sempre hem estat i estarem compromesos amb el projecte europeu. El fet que s'engegui un programa d'aquestes característiques per iniciativa pròpia demostra les intencions de Catalunya d'estar present i influir a Europa. A més, personalment, m'ajuda molt en la meva tasca i em dona la possibilitat d'arribar a molta més gent, de manera més directa i amb més qualitat.