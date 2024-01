Hasta dónde pueden llegar los partidos

La circular que ha emitido la AEPD para concretar el artículo 58 bis indica, por ejemplo, que los partidos políticos o las empresas a las que contraten deberán obtener los datos sobre opiniones políticas de la ciudadanía de fuentes totalmente públicas, como webs o redes sociales abiertas. Además, los deberán tratar de manera anónima, agregada o con seudónimos. Y deberán ofrecer el derecho a oposición, rectificación y supresión, ya sea de manera directa o simplemente en sus páginas web.

Según se establece en la circular, se prohíbe expresamente el microtargeting, de manera que se pueden elaborar perfiles generales, como «clasificar a la población en categorías de jóvenes de entre 20 y 30 años, pero no, por ejemplo, en jóvenes de 25 años, que tienen estudios universitarios, solteros, que residen en un barrio concreto de la ciudad y que tienen una renta determinada», ilustra Vilasau.

Además, los dos expertos de la UOC recalcan que los partidos deberán hacer una evaluación del impacto de protección de datos, que «es un requisito previsto cuando se estima que puede haber riesgo para los derechos de los interesados», detalla Peguera. Y «habrá que consultar a la AEPD antes de efectuar el tratamiento», destaca Vilasau.

Pero aún hay dudas razonables, como las que plantea Peguera: «La circular de la AEPD admite que se pueden utilizar datos como números de teléfono o correos electrónicos para enviar propaganda electoral, lo que no cuadra con la exigencia de que los datos sobre opiniones políticas se recopilen de manera anónima».

Por otra parte, dice Vilasau, todo apunta a que «sí que se podrán recibir comunicaciones por WhatsApp o Twitter, pero será necesario el consentimiento del destinatario para tratar sus datos personales».

Habrá que ver cómo los partidos gestionan estos requisitos y las contradicciones que generan, y qué control puede ejercer sobre ello la AEPD. También habrá que ver qué acaba decidiendo el Tribunal Constitucional.

Los derechos de la ciudadanía

Sea como sea, la ciudadanía tiene maneras de ejercer sus derechos. Para Vilasau, «la mejor opción es recurrir al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento u oposición». En este sentido, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, una de las entidades que se ha mostrado más beligerante respecto a la nueva norma, hizo público hace unas semanas un formulario para impedir el rastreo ideológico.

La opinión de Peguera va en la misma línea: «podemos dirigirnos a los partidos para manifestar nuestra oposición al tratamiento y también para preguntarles si tienen datos nuestros y cuáles son», resume.

En cualquier caso, recuerda el experto, «expresar opiniones políticas abiertamente es un derecho básico y no deberíamos dejar de hacerlo, pero debemos tener las garantías de que no se hará un uso inapropiado de estos datos y exigir que no se usen sin nuestro consentimiento».