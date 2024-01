Fins on poden arribar els partits

La circular que ha emès l’AEPD per a concretar l’article 58 bis indica, per exemple, que els partits polítics o les empreses que contractin hauran d’obtenir les dades sobre opinions polítiques de la ciutadania de fonts totalment públiques, com ara webs o xarxes socials obertes. A més, les hauran de tractar de manera anònima, agregada o amb pseudònims. I hauran d’oferir el dret a oposició, rectificació i supressió, sigui de manera directa o simplement a les seves pàgines web.

Segons estableix la circular, es prohibeix expressament el microtargeting, de manera que es poden elaborar perfils generals, com ara «classificar la població en categories de joves d’entre 20 i 30 anys, però no, per exemple, en joves de 25 anys, que tenen estudis universitaris, solters, que resideixen en un barri concret de la ciutat i que tenen una renda determinada», il·lustra Vilasau.

A més, els dos experts de la UOC recalquen que els partits hauran de fer una avaluació de l’impacte de protecció de dades, que «és un requisit previst quan s’estima que hi pot haver risc per als drets dels interessats», detalla Peguera. I «caldrà consultar a l’AEPD abans d’efectuar el tractament», destaca Vilasau.

Però encara hi ha dubtes raonables, com els que planteja Peguera: «La circular de l’AEPD admet que es poden fer servir dades com ara números de telèfon o correus electrònics per a enviar propaganda electoral, cosa que no quadra amb l’exigència que les dades sobre opinions polítiques es recopilin de manera anònima».

D’altra banda, diu Vilasau, tot apunta que «sí que es podran rebre comunicacions per WhatsApp o Twitter, però caldrà el consentiment del destinatari per a tractar les seves dades personals».

Caldrà veure com els partits gestionen aquests requisits i les contradiccions que generen, i quin control hi pot exercir l’AEPD. També caldrà veure què acaba decidint el Tribunal Constitucional.