La ortografía en las redes sociales, un filtro al buscar pareja

Un nuevo registro fruto de las redes sociales

Sin embargo, algunas faltas de ortografía se cometen intencionadamente o a conciencia. La lingüista y directora del programa de Lengua y Literatura Catalanas de la UOC, Ona Domènech, constata que las nuevas tecnologías han hecho aparecer un nuevo registro de lenguaje inexistente con anterioridad en el que predomina la informalidad y la coloquialidad. Así, por ejemplo, el hecho de escribir rápido, de ahorrarse letras o el uso de abreviaturas es habitual cuando nos comunicamos por las redes. Se trata de una forma de escribir que recibe el nombre de texting. Domènech explica que no puede establecerse una correlación directa entre peor ortografía y uso de redes sociales.

Un estudio elaborado por investigadores de las universidades de Ámsterdam y de Utrecht a 55 niños de entre 10 y 13 años pone de manifiesto que el texting no afecta a su rendimiento en la gramática, sino todo lo contrario. En la misma línea, otro estudio elaborado por varios investigadores canadienses que recopilaron conversaciones de mensajería instantánea de adolescentes puso al descubierto que los errores de ortografía eran bastante infrecuentes. En sus escritos, predominaban las abreviaturas, los acrónimos, los emoticonos y los errores tipográficos, y las faltas de ortografía normalmente eran fonéticas.

Domènech explica que nunca hasta ahora la juventud había escrito tanto, aunque sea con el móvil. «Este hecho ayuda también a aprender la lengua. Quizá no ponen acentos, pero son conscientes de que no los ponen. Este acto de toma de conciencia del hecho de escribir y de pensar que lo que se ha escrito no está bien es positivo para aprender lenguas», afirma.