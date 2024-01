Un nou registre fruit de les xarxes socials

No obstant això, algunes faltes d’ortografia es cometen volgudament o a consciència. La lingüista i directora del programa de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, Ona Domènech, constata que les noves tecnologies han fet aparèixer un nou registre de llenguatge inexistent abans, en el qual predomina la informalitat i la col·loquialitat. Així, per exemple, el fet d’escriure ràpid, d’estalviar-se lletres o l’ús d’abreviatures és habitual quan ens comuniquem per les xarxes. Es tracta d’una manera d’escriure que rep el nom de texting. Domènech explica que no es pot establir una correlació directa entre ortografia pitjor i ús de xarxes socials.

Un estudi fet per investigadors de les universitats d’Amsterdam i d’Utrecht a 55 nens d’entre deu i tretze anys posa de manifest que el texting no afecta el rendiment que tenen en la gramàtica, sinó tot al contrari. En la mateixa línia, un altre estudi fet per diversos investigadors canadencs que van recopilar converses de missatgeria instantània d’adolescents va posar al descobert que els errors d’ortografia eren força infreqüents. En els seus escrits, predominaven les abreviatures, els acrònims, les emoticones i els errors tipogràfics, i les faltes d’ortografia normalment eren fonètiques.

Domènech explica que mai fins ara el jovent no havia escrit tant, encara que sigui amb el mòbil. «Aquest fet ajuda també a aprendre la llengua. Potser no posen accents, però són conscients que no els posen. Aquest acte de presa de consciència del fet d’escriure i de pensar que el que has escrit no està bé és positiu per a aprendre llengües», afirma.