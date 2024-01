¿Se puede aprender a esculpir o a pintar a través de una pantalla?

¿Bellas artes en línea o arte digital?

Cursar bellas artes en línea no es lo mismo que estudiar arte digital. Como en cualquier grado de estas características, hay talleres de dibujo, pintura o escultura en los que se trabaja con materiales físicos. Laia Blasco explica que se aprovecha la trayectoria docente en multimedia, interacción e informática de la UOC, además de su «recorrido en investigación sobre arte, ciencia y tecnología» para integrar estos «nuevos medios» en el plan de estudios. Pero las nuevas disciplinas tecnológicas «se ven como lenguajes artísticos que están al mismo nivel que el dibujo o la pintura», concluye.

«La UOC utiliza un sistema de aprendizaje asíncrono con el que no se pretende imitar la docencia presencial mediante una pantalla», explica Sandra Martorell, profesora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. «Los estudiantes no han de conectarse un día y una hora para seguir las clases, ni son lecciones grabadas de un profesor hablando», prosigue la profesora. En el caso del grado de Artes de esta universidad online, el estudiante dispone de artículos, libros, herramientas, entrevistas, juegos interactivos, productos audiovisuales, materiales propios, guías de lectura, etc., no solo para adquirir conocimientos, sino también para reflexionar y buscar un lenguaje artístico propio. El motor de aprendizaje se basa en la actividad que lleva a cabo el propio estudiante apoyado por estos recursos docentes y por el acompañamiento del profesor y de los propios estudiantes del aula virtual, que comparten y comentan lo que hacen sus compañeros.