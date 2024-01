És possible aprendre a esculpir o pintar des d'una pantalla?

Belles arts en línia o art digital?

Cursar belles arts en línia no és el mateix que estudiar art digital. Com en qualsevol grau d’aquestes característiques, hi ha tallers de dibuix, pintura o escultura en els quals es treballa amb materials físics. Laia Blasco explica que s’aprofita la trajectòria docent en multimèdia, interacció i informàtica de la UOC, a més del seu «recorregut en recerca sobre art, ciència i tecnologia» per a integrar aquests «nous mitjans» en el pla d’estudis. Però les noves disciplines tecnològiques «es veuen com a llenguatges artístics que estan al mateix nivell que el dibuix o la pintura», conclou.

«La UOC utilitza un sistema d’aprenentatge asíncron amb el qual no es pretén imitar la docència presencial mitjançant una pantalla», explica Sandra Martorell, professora dels estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. «Els estudiants no s’han de connectar un dia i una hora per a seguir les classes, ni són lliçons gravades d’un professor parlant», prossegueix la professora. En el cas del grau d’Arts d’aquesta universitat, l’estudiant disposa d’articles, llibres, eines, entrevistes, jocs interactius, productes audiovisuals, materials propis, guies de lectura, etc., no solament per a adquirir coneixements, sinó també per a reflexionar i buscar un llenguatge artístic propi. El motor d’aprenentatge es basa en l’activitat que porta a terme el mateix estudiant amb el suport d’aquests recursos docents i amb l’acompanyament del professor i dels mateixos estudiants de l’aula virtual, que comparteixen i comenten el que fan els seus companys.