¿Cuándo puede resultar un problema?

Cuando estos gustos generan un nivel alto de ansiedad y malestar o cuando los pensamientos del niño solo giran alrededor de estos y no quiere nada que no esté relacionado con ellos. Además, Acebes recomienda estar atentos al pensamiento mágico característico de esta edad: «Cuando el pequeño cree que algo malo le va a pasar si no tiene el unicornio o la ropa de color rosa, por ejemplo, podemos estar frente a un problema», explica. Cuando estos intereses generan malestar y dificultad de adaptación al entorno, pueden significar un problema en la vida del niño y su familia. También pueden significar un problema si el pequeño se muestra intranquilo en el colegio a no ser que lleve consigo alguno de los peluches de su colección, si tiene ansiedad al abrir un regalo y descubrir que no es un dinosaurio o si solo es capaz de prestar atención cuando se le habla sobre trenes, por ejemplo.

En todo caso, y aunque el nivel de «obsesión» sea moderado y no comporte ningún problema, Eulàlia Hernández recomienda no solo acompañar, permitir y aprovechar sus gustos sino también animarlo a ampliar sus intereses. Así, a la niña que le encantan los unicornios, por supuesto que hay que regalarle en su cumpleaños objetos relacionados con ese animal fabuloso, pero no solo eso. Combinarlos con otro tipo de regalos es sano y permite a los pequeños disfrutar de sus aficiones y sentirse apoyados y no censurados, pero al mismo tiempo abrir nuevas oportunidades de investigación y aprendizaje.