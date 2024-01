Quan pot resultar un problema?

Quan aquests gustos generen un nivell alt d’ansietat i malestar o quan els pensaments de l’infant només giren al voltant d’aquests i no vol res que no hi estigui relacionat. A més, Acebes recomana estar atents al pensament màgic característic d’aquesta edat: «Quan el petit creu que li passarà alguna cosa dolenta si no té l’unicorn o la roba de color rosa, per exemple, podem estar davant d’un problema», explica. Quan aquests interessos generen malestar i dificultat d’adaptació a l’entorn, poden significar un problema en la vida del nen i la seva família. També poden representar un problema quan el petit es mostra intranquil a l’escola si no hi ha portat algun dels peluixos de la seva col·lecció, si té ansietat quan obre un regal i descobreix que no és un dinosaure o si només és capaç de prestar atenció quan li parlen de trens, per exemple.

En tot cas, i encara que el nivell d’«obsessió» sigui moderat i no comporti cap problema, Eulàlia Hernández recomana no solament acompanyar, permetre i aprofitar els seus gustos sinó també animar-lo a ampliar els seus interessos. Així, a la nena a qui entusiasmen els unicorns, per descomptat que cal regalar-li pel seu aniversari objectes relacionats amb aquest animal fabulós, però no solament això. Combinar-los amb un altre tipus de regals és sa i permet als petits gaudir de les seves aficions i sentir-se acompanyats i no censurats, però al mateix temps obrir noves oportunitats de recerca i aprenentatge.