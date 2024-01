La UOC celebra Sant Jordi con una antología de poesía de mujeres

Massa mare reunirá a veinte autoras y veinte cápsulas creativas alrededor de la autora y su obra, que irán publicándose de forma mensual. Los contenidos de cada cápsula, que podrán consultarse en línea en la web lletrA y en las cuentas de Twitter (@lletrA) y Facebook, incluirán poemas, fotografías, audios y objetos seleccionados por las poetas.

Para Maria Cabrera, este trabajo surge del mismo concepto que hace de punto de partida de toda la antología: la masa madre. «La fermentación, la latencia y el trabajo en el tiempo que atraviesa toda la antología se relacionan gráficamente con los bodegones o naturalezas muertas, pero los revisiten con un código estético contemporáneo», dice la poeta.

Para la directora de lletrA, Teresa Fèrriz, esta antología ofrece una «mirada singular de las poetas más jóvenes que hoy en día no solo escriben poemarios, sino que emplean todos los lenguajes a su alcance para expresar sus creatividades». Para Fèrriz, esta generación no lo tiene fácil para darse a conocer «debido a las limitaciones del sistema cultural catalán, que muchas veces las hace invisibles donde hay nuevos públicos, desde la escuela hasta la biblioteca o la librería». Por este motivo, la UOC ha apostado «por una antología viva, en curso, que, mes tras mes, ponga en el escaparate digital una nueva voz, única y sorprendente». Y añade: «Esta generación de mujeres poetas nos cuestionarán, nos enamorarán, pero también nos incomodarán». Y recomienda «escucharlas con atención».

Maria Cabrera (Girona, 1983) es licenciada en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona. Ganó el 58.o Premi Carles Riba de poesía en 2016, uno de los reconocimientos más prestigiosos de las letras catalanas. El galardón distinguió La ciutat cansada, su tercer libro, que habla sobre el agotamiento de las emociones. Este galardón no es el primer reconocimiento que recibe. En 2004, y con solo 21 años, ganó el Premi de Poesia Amadeu Oller por su poemario Jonàs. A pesar de que la escritura no es su principal actividad, la poesía de Cabrera mantiene una conexión especial con la música y muchos artistas, como Manel, Bikimel o Sílvia Pérez Cruz, han musicado varios poemas suyos.

Raquel Tomàs (Barcelona, 1979) es dramaturga y directora escénica. Anteriormente, codirectora artística de Areatangent, y actualmente, codirectora artística de Dramangular, plataforma de dramaturgia. Tras pasar por la Universidad de Barcelona, el Instituto del Teatro y la Sorbona Nueva, ha centrado su trayectoria en la escritura y la dirección escénica, principalmente de sus textos y proyectos de creación. Su último texto es L'Home Estampa, un espectacle bodegó (Festival Grec 2010, Magalia 2009 y Beca Iberescena 2009), y es la creadora de La Peixera, residencia dramatúrgica con participación ciudadana (Festival Temporada Alta 2008, PNRM de Olot 2009 y Festival LOLA de Esparreguera 2009). También es autora de We (Beca Incubadora PNRM), Apocalipsis life (proyecto de teatro sonoro para COM Ràdio - Temporada Alta 2007 y Festival LOLA) y Requiem for Comaneci, proyecto escénico y sonoro (Teatre Estudi, Obrador Sala Beckett - FESTUS y Fira Mediterrània Manresa).