La UOC celebra Sant Jordi amb una antologia de poesia de dones

Massa mare reunirà vint autores i vint càpsules creatives al voltant de l'autora i la seva obra, que s'aniran publicant mensualment. Els continguts de cada càpsula, que es podran consultar en línia al web lletrA i als comptes de Twitter (@lletrA) i Facebook, inclouran poemes, fotografies, àudios i objectes seleccionats per les poetes.

Per a Maria Cabrera, aquest treball sorgeix del mateix concepte que fa de punt de partida de tota l'antologia: la massa mare. «La fermentació, la latència i el treball en el temps que travessa tota l'antologia es relacionen gràficament amb els bodegons o natures mortes, però els revisiten amb un codi estètic contemporani», diu la poeta.

Per a la directora de lletrA, Teresa Fèrriz, aquesta antologia ofereix una «mirada singular de les poetes més joves que avui no tan sols escriuen poemaris, sinó que empren tots els llenguatges al seu abast per tal d'expressar les seves creativitats». Per a Fèrriz, aquesta generació no ho té fàcil per donar-se a conèixer «a causa de les limitacions del sistema cultural català, que molts cops les fa invisibles on hi ha nous públics, des de l'escola fins a la biblioteca o la llibreria». Per aquest motiu, la Universitat ha apostat «per una antologia viva, en curs, que, mes rere mes, posi a l'aparador digital una nova veu, única i sorprenent». I afegeix: «Aquesta generació de dones poetes ens qüestionaran, ens enamoraran, però també ens incomodaran.» I recomana «escoltar-les amb atenció».

Maria Cabrera (Girona, 1983) és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Va guanyar el 58è. Premi Carles Riba de poesia el 2016, un dels reconeixements més prestigiosos de les lletres catalanes. El guardó va distingir La ciutat cansada, el seu tercer llibre, que parla sobre l'esgotament de les emocions. Aquest guardó no és el primer reconeixement que rep. L'any 2004, i amb només 21 anys, va guanyar el Premi de Poesia Amadeu Oller pel seu poemari Jonàs. Malgrat que l'escriptura no és la seva activitat principal, la poesia de Cabrera manté una connexió especial amb la música i molts artistes, com ara Manel, Bikimel o Sílvia Pérez Cruz, han musicat diversos poemes seus.

Raquel Tomàs (Barcelona, 1979) és dramaturga i directora escènica. Anteriorment, codirectora artística d'Areatangent, i actualment, codirectora artística de Dramangular, plataforma de dramatúrgia. Després de passar per la Universitat de Barcelona, l'Institut del Teatre i la Sorbona Nova, ha centrat la seva trajectòria en l'escriptura i la direcció escènica, principalment dels seus textos i projectes de creació. El seu darrer text és L'Home Estampa, un espectacle bodegó (Festival Grec 2010, Magalia 2009 i Beca Iberescena 2009), i és la creadora de La Peixera, residència dramatúrgica amb participació ciutadana (Festival Temporada Alta 2008, PNRM d'Olot 2009 i Festival LOLA d'Esparreguera 2009). També és autora de We (Beca Incubadora PNRM), Apocalipsi life (projecte de teatre sonor per a COM Ràdio - Temporada Alta 2007 i Festival LOLA) i Requiem for Comaneci, projecte escènic i sonor (Teatre Estudi, Obrador Sala Beckett - FESTUS i Fira Mediterrània Manresa).