La educación financiera, clave para el ahorro

Dificultades para entender qué es el tipo de interés y para hacer operaciones básicas de cálculo

La alfabetización financiera es un reto tanto para la población adulta como para los jóvenes. Un estudio hecho con 370 estudiantes de grado de la universidad i a personal colaborador llevado a cabo por profesores de los Estudios de Economía y Empresa en 2018 destaca que los encuestados, de media, solo responden correctamente la mitad de las preguntas sobre conocimientos financieros. «Principalmente fallan en preguntas sobre la rendibilidad, el funcionamiento de un bono y el tipo de interés», alerta Ruiz-Dotras. Un 66 % de la muestra no sabe diferenciar un tipo anual con pago trimestral de uno con pago anual, y menos de un 15% conoce correctamente el funcionamiento de un bono, que se considera un producto «financiero de activo no complejo».

La variable tipo de interés es básica en economía porque representa el precio del dinero. «Este valor se puede presentar en diferentes unidades de medida y la sociedad no sabe interpretarlas correctamente; a menudo se mezclan términos tan básicos como tipo nominal con diferentes frecuencias, tipos de interés real, rendimiento o tipo anual efectivo», explica la experta. Aunque estos conceptos parecen iguales, en realidad miden cosas muy diferentes.

En el mismo estudio también se analiza la capacidad numérica de los encuestados y la capacidad para estimar el riesgo. Los resultados son aún más preocupantes, ya que el 53% de la muestra no responde bien ninguna pregunta, lo que demuestra una habilidad numérica nula y no saber hacer correctamente operaciones matemáticas; y el 41% de los encuestados demuestra no tener capacidad para estimar el riesgo adecuadamente.