L'educació financera, clau per a l'estalvi

Dificultats per a entendre què és el tipus d’interès i per a fer operacions bàsiques de càlcul

L’alfabetització financera és un repte tant per a la població adulta com per als joves. Un estudi fet amb 370 estudiants de grau de la universitat i a personal col·laborador dut a terme per professors dels Estudis d’Economia i Empresa l’any 2018 destaca que els enquestats, de mitjana, només responen correctament la meitat de les preguntes sobre coneixements financers. «Principalment fallen en preguntes sobre la rendibilitat, el funcionament d’un bo i el tipus d’interès», alerta Ruiz-Dotras. Un 66% de la mostra no sap diferenciar un tipus anual amb pagament trimestral d’un amb pagament anual, i menys d’un 15% coneix correctament el funcionament d’un bo, que es considera un producte «financer d’actiu no complex».

La variable tipus d’interès és bàsica en economia perquè representa el preu del diner. «Aquest valor es pot presentar en diferents unitats de mesura i la societat no sap interpretar-les correctament; sovint es barregen termes tan bàsics com tipus nominal amb diferents freqüències, tipus d’interès real, rendiment o tipus anual efectiu», explica l’experta. Tot i que aquests conceptes semblen iguals, en realitat mesuren coses molt diferents.

En el mateix estudi també s’analitza la capacitat numèrica dels enquestats i la capacitat per a estimar el risc. Els resultats encara són més preocupants, ja que el 53% de la mostra no respon bé cap pregunta, cosa que demostra una habilitat numèrica nul·la i no saber fer correctament operacions matemàtiques; i el 41% dels enquestats demostra no tenir capacitat per a estimar el risc adequadament.