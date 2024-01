Actualmente hay 13.012 menores extranjeros no acompañados (MENA) viviendo en España bajo tutela de las comunidades autónomas, según el informe Los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española, elaborado por Unicef. De 2017 a 2018, las llegadas por mar crecieron un 158 % y los menores registrados en el sistema de protección aumentaron un 103 %. En cuanto a niños y niñas no acompañados llegados en pateras, los datos de 2017 revelan un aumento de casi un 400 % en comparación con el año anterior.

¿Estamos preparados para hacer frente al aumento progresivo que prevén los expertos? «El sistema está ya desbordado», advierte Marc Puig, profesor colaborador del máster de Gestión y Solución de Conflictos de la UOC y educador social. «Es comprensible que ante una urgencia se opte por abrir más centros donde ubicar provisionalmente a los menores migrantes, pero es fundamental tomar otras medidas que no solo parcheen el problema, sino que prevean soluciones a largo plazo y mitiguen la alarma social».

Es necesaria la aprobación de una ley europea integral y coordinada que unifique y establezca un marco normativo general para proteger los derechos de estos menores migrantes, opina Marc Puig. Actualmente, cada país tiene sus propios procedimientos y en concreto en España cada comunidad autónoma establece sus protocolos. Esto provoca, según Marta Calderero, profesora colaboradora del máster de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención de la UOC, que muchos menores se escapen del centro de acogida que se les ha asignado y viajen a otras comunidades donde ofrecen recursos mejores.