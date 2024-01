Actualment hi ha 13.012 menors estrangers no acompanyats (MENA) vivint a Espanya sota la tutela de les comunitats autònomes, segons l’informe Los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española, elaborat per Unicef. Del 2017 al 2018, les arribades per mar van créixer un 158% i els menors registrats en el sistema de protecció van augmentar un 103%. Pel que fa a nens i nenes no acompanyats arribats en pasteres, les dades de 2017 revelen un augment de gairebé un 400% en comparació amb l’any anterior.

Estem preparats per a fer front a l’augment progressiu que preveuen els experts? «El sistema ja està desbordat», adverteix Marc Puig, professor col·laborador del màster de Gestió i Solució de Conflictes de la UOC i educador social. «És comprensible que davant d’una urgència s’opti per obrir més centres on ubicar provisionalment els menors migrants, però és fonamental prendre altres mesures que no només apedacin el problema, sinó que prevegin solucions a llarg termini i mitiguin l’alarma social.»

És necessària l’aprovació d’una llei europea integral i coordinada que unifiqui i estableixi un marc normatiu general per a protegir els drets d’aquests menors migrants, opina Marc Puig. Actualment, cada país té els seus propis procediments i en concret a Espanya cada comunitat autònoma estableix els seus protocols. Això provoca, segons Marta Calderero, professora col·laboradora del màster de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció de la UOC, que molts menors s’escapin del centre d’acollida que se’ls ha assignat i viatgin a altres comunitats que ofereixen recursos millors.