El corto espacio entre elecciones hará crecer la abstención

Es la primera vez en la historia de la democracia que tienen lugar dos convocatorias de cuatro procesos electorales con tan poco margen de tiempo y, según los expertos, este hecho tendrá consecuencias en el comportamiento electoral. Una de ellas será que acudirán menos electores a las urnas. Mientras que en las elecciones generales del pasado 28 de abril hubo una alta participación, que alcanzó el 75,75 %, casi seis puntos por encima de las anteriores generales, los analistas políticos creen que la convocatoria del próximo 26 de mayo, en la que se eligen los representantes europeos y municipales, además de los autonómicos en muchas comunidades, tendrá una participación bastante más baja debido a la sensación de hartazgo. «Habitualmente, cuando se llama a votar en periodos muy seguidos, el elector se cansa, y eso se traduce en menos participación», señala Ernesto Pascual, doctor internacional en Ciencia Política, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales y profesor del máster universitario de Análisis Político de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La abstención, en este caso, se interpreta como una manifestación de agotamiento. Tan solo podría entenderse como una forma de protesta en caso de que fuera organizada. «Organizarse para abstenerse, o incluso para votar nulo, puede ser una práctica política que algunos grupos o colectivos fomenten y lleven a cabo como forma de protesta», explica Israel Rodríguez Giralt, psicólogo e investigador del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. «De hecho, en todas las convocatorias electorales hay personas, más o menos afines a ciertas (y variadas) visiones o ideologías políticas, que deciden no votar como acto político, como protesta, denuncia o no reconocimiento de la propia contienda electoral. Ya sea porque tienen otras ideas de qué es la política, o porque consideran que esa es una forma de democracia pobre, poco representativa o poco directa» señala el profesor Rodríguez Giralt. También pueden darse movilizaciones más específicas, ya sea de partidos políticos o de la propia sociedad civil, que aprovechan una contienda electoral para cuestionar la legitimidad de una determinada convocatoria electoral o para denunciar abusos o la falta de neutralidad en el sistema electoral. «En esos casos, está claro que no acudir a votar se torna un gesto de protesta política», dice el investigador.

En el escenario actual, habrá un gran porcentaje de electores «que decidirá no ir a votar por considerar que ya ha cumplido en las generales», explica el profesor Pascual, que prevé que este comportamiento se dará tanto en las municipales, en las que ha votado entre el 64 % y el 67 % de los electores en las cinco convocatorias de las dos últimas décadas, como en las autonómicas, en las comunidades donde se han convocado.