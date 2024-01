El poc temps entre eleccions farà créixer l'abstenció

És la primera vegada a la història de la democràcia que tenen lloc dues convocatòries de quatre processos electorals amb tan poc marge de temps, i, segons els experts, aquest fet tindrà conseqüències en el comportament electoral. Una d’aquestes conseqüències serà que aniran menys electors a les urnes. Mentre que a les eleccions generals del 28 d’abril hi va haver una participació alta, que va arribar al 75,75%, gairebé sis punts per sobre de les anteriors generals, els analistes polítics pensen que la convocatòria del pròxim 26 de maig, en què es trien els representants europeus i municipals, a més dels autonòmics en moltes comunitats, tindrà una participació força més baixa a causa de la sensació d’afartament. «Habitualment, quan es crida a votar en períodes molt seguits, l’elector es cansa, i això es tradueix en menys participació», assenyala Ernesto Pascual, doctor internacional en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals i professor del màster universitari d’Anàlisi Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L’abstenció, en aquest cas, s’interpreta com una manifestació d’esgotament. Tan sols es podria entendre com una forma de protesta en cas que fos organitzada. «Organitzar-se per a abstenir-se, o fins i tot per a votar nul, pot ser una pràctica política que alguns grups o col·lectius fomentin i duguin a terme com a forma de protesta», explica Israel Rodríguez Giralt, psicòleg i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. «De fet, en totes les convocatòries electorals hi ha persones, més o menys afins a certes (i variades) visions o ideologies polítiques, que decideixen no votar com a acte polític, com a protesta, denúncia o no reconeixement de la mateixa contesa electoral. Sigui perquè tenen altres idees de què és la política, o perquè consideren que aquesta és una forma de democràcia pobra, poc representativa o poc directa», assenyala el professor Rodríguez Giralt. També es poden donar mobilitzacions més específiques, sigui de partits polítics o de la mateixa societat civil, que aprofitin una contesa electoral per a qüestionar la legitimitat d’una convocatòria electoral determinada o per a denunciar abusos o la falta de neutralitat en el sistema electoral. « En aquests casos, és clar que no anar a votar es torna un gest de protesta política», diu el professor.

En l’escenari actual, entre els electors hi haurà un gran percentatge «que decidirà no anar a votar perquè considera que ja ha complert a les generals», explica el professor Pascual, que preveu que aquest comportament es donarà tant a les municipals, en què ha votat entre el 64% i el 67% dels electors en les cinc convocatòries de les dues últimes dècades, com a les autonòmiques, a les comunitats on s’han convocat.