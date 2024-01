La ley del registro de jornada rebajará el tecnoestrés del trabajador

¿Cómo se registrarán las horas de teletrabajo?

La ley no especifica la metodología para controlar el teletrabajo, explica Carlos Javier Galán, abogado laboralista y profesor colaborador del máster de Abogacía de la UOC, y deja en manos de las empresas y los convenios colectivos establecer unos protocolos que funcionen en cada sector y casuística del empleado. En todo caso —aclara— es la compañía la que debe facilitar todos los medios y no puede obligar «en ningún caso» al empleado a utilizar material propio fuera de la oficina. «En España no hay una normativa en este sentido», añade; «por costumbre se han establecido normas para el uso de vehículo propio en el trabajo, pero no para la utilización de material tecnológico como ordenadores o móviles», dice. Una empresa no puede forzar al trabajador a instalarse ciertas aplicaciones en su móvil, «que en muchos casos son muy invasivas», dice el profesor, y además, podría incurrir en una vulneración de la ley de protección de datos.

Así, utilizar material tecnológico exclusivamente de la empresa tiene beneficios para el trabajador, que podrá apagar el ordenador o el móvil cuando termine su jornada laboral, «por lo que favorecerá su desconexión digital», apunta. Pero también los tiene para la propia compañía, que podrá ejercer legalmente un control y una monitorización de los dispositivos, siempre que el trabajador esté informado de ello. En este sentido, aunque en España no existe normativa específica, rige la sentencia europea Barbulescu II, «que establece los requisitos del empresario para revisar e inspeccionar la actividad del ordenador o el móvil del trabajador», explica el experto en derecho laboral.