La llei del registre de jornada disminuirà el tecnoestrès del treballador

Treballadors segmentadors enfront d’integradors

«Si s’estableixen uns mecanismes de control correctes, l’empresa no pot abusar de la disponibilitat del seu treballador, de manera que la nova llei d’horaris beneficiarà la majoria dels treballadors», diu Eva Rimbau, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i experta en recursos humans i teletreball. No obstant això, també adverteix de la dificultat de supervisar l’horari real dels treballadors que se senten còmodes barrejant i combinant la vida laboral i la personal. «Quan es compleix un horari fix, la supervisió és més senzilla, però quan és el mateix treballador qui s’estima més anar treballant al llarg de tot el dia, fins i tot en moments suposadament fora de l’horari laboral, el control es complica», afegeix.

La professora Nancy Rothbard, de l’escola de negocis de la Universitat de Pennsilvània (Estats Units), va detectar dos tipus de treballadors segons la tendència que tenen a combinar o separar la vida laboral i la personal: els integradors i els segmentadors. Els primers s’estimen més barrejar els dos mons: «Contestar un missatge mentre són al parc amb els fills, aprofitar l’estona d’espera a la consulta del metge...», explica Rimbau. Aquests treballadors adapten la jornada laboral a la seva vida, i no a l’inrevés. Per contra, els segmentadors s’estimen més mantenir una estricta línia divisòria entre la feina i la casa.

Avui hi ha un percentatge més elevat de treballadors que es decanten pel model segmentador, explica Eva Rimbau, encara que la diferència no és gaire marcada. Una enquesta elaborada per investigadors de la Universitat d’Amsterdam a 469 treballadors va mostrar que, en una escala de l’1 al 7 per a mesurar la preferència per la integració, la mitjana és de 3,15, de manera que s’observa més inclinació per la segmentació.

Qualsevol de les dues opcions és vàlida, «cap no és millor ni pitjor», destaca Rimbau, que considera que la llei de registre de jornada beneficia els treballadors segmentadors que treballen des de casa, però pot arribar a «perjudicar» els que adapten la jornada laboral al seu ritme de vida. Per als integradors, pot ser difícil anar activant i desactivant el sistema de registre de jornada a mesura que fan tasques laborals fora de l’horari de treball, o fins i tot quan s’ocupen de tasques personals dins l’horari laboral. No obstant això, aquest exercici els pot resultar valuós, perquè els permetrà quantificar les hores que realment dediquen a la feina i valorar, en conseqüència, si són excessives o si la distribució és adequada.