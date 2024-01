Se calcula que una persona puede tener al día contacto con cerca de 3.000 marcas y que solo 1 de cada 4 le resulta relevante. De hecho, el 77% de las marcas podría desaparecer y no le importaría a nadie, según revela el estudio Meaningful Brands® 2019, de Havas. En un mercado publicitario más que saturado, diferenciarse no es una tarea fácil pero tampoco es imposible. En las redes sociales, muchas marcas han optado por hacerlo con «prescriptores de marca» como son los influencers y los personajes famosos. Este método empieza a cansar a los usuarios y casi la mitad (47%) considera que ofrecen contenidos de baja calidad y mensajes repetitivos. «El marketing de influencers se basa en "ser comercial en contenido, pero no en percepción". A medida que los influenciadores "abusan" de su poder de prescripción, los usuarios desconfían porque perciben que no se trata de recomendaciones sinceras, sino fruto de acuerdos comerciales», afirma Sílvia Sivera, directora del máster de Estrategia y Creatividad en Publicidad de la UOC.