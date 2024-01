Els influencers i l’augment del BIF

Aquesta és l'estratègia per la qual han optat algunes marques a causa de l'augment del BIF, el cansament de l'audiència en relació amb els continguts que ofereixen els influencers. Un estudi de Bazaarvoice fet a més de 4.000 persones d'arreu d'Europa indica que el 47% dels consumidors està cansat dels missatges repetitius i de baixa qualitat que els influencers publiquen a les xarxes. «Cada vegada hi ha més usuaris que no volen seguir-los perquè saben que cobren de les marques per fer publicitat dels seus productes i prefereixen seguir algú que els sigui més proper i que els representi millor», afirma Josep Maria Català, professor col·laborador dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC.

El 55% dels consumidors considera que els continguts dels influencers són massa materialistes i un 54%, que distorsionen la vida real. «Alguns ja s'han convertit en veritables celebrities, molts promocionen marques que no s'adiuen amb el seu estil de vida, amb les seves creences i valors, i quan això passa, l'audiència se'n desconnecta», considera Soler. A més, segons l'experta, cada cop hi ha més influencers reconeguts, la qual cosa genera un flux interminable de contingut promocional, que fa que el consumidor es torni menys receptiu i, fins i tot, passi a ser menys actiu a les xarxes socials.

La fi d’un imperi?

Quan la credibilitat i la transparència queden qüestionades, es genera en l'audiència cert escepticisme sobre les seves opinions. Segons l'estudi de Bazaarvoice, 4 de cada 5 enquestats tenen més probabilitats de confiar en una ressenya de productes d'un client anònim que en la d'un influencer. «El consumidor vol autenticitat, i la confiança no prové de personatges sinó de persones reals», explica Soler.

En aquest punt és on precisament tenen més a dir els micro i nanoinfluencers. «Els primers tenen una comunitat d'entre 5.000 i 10.000 seguidors que s'interessen pel que publiquen i pel que recomanen i els són molt fidels», afirma Soler. Aquesta influència es mesura per la relació i la interacció que tenen amb els seus fans, i a diferència d'altres líders d'opinió són importants per a desencadenar les decisions de compra.

«Els nanoinfluencers són persones desconegudes amb una comunitat de pocs milers de seguidors o fins i tot menys d'un miler», detalla Soler, i afegeix, «són molt fans de la marca de la qual parlen, els seus comentaris es refereixen a experiències amb els productes». Són percebuts com a assequibles i propers, i els seus comentaris es consideren més autèntics que els de l'influenciador.

Menys és més i millor

Per a Català, aquestes noves figures són molt interessants per a les marques, perquè la seva disponibilitat és superior a la dels influencers i celebrities, els pressupostos són més baixos, i, per tant, la relació entre inversió i resultats pot ser molt més profitosa. «Permeten tenir més control sobre la campanya i invertir, per exemple, en més d'un microinfluencer pel baix cost d'aquests», explica.

Com més petita és la comunitat de seguidors, més participativa és i més credibilitat té l'influencer; en canvi, a mesura que creix el nombre, baixa el poder d'influència i la fidelitat dels seguidors. «Ja no és necessari disposar de més d'un milió de seguidors per a fer que la teva marca es posicioni millor que les de la resta de competidors, és més important que els prescriptors de marca tinguin una imatge més semblant a la del comprador final, que siguin més humans i reals», conclou Català.