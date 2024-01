Las marcas blancas se vuelven verdes

Consumidores más concienciados buscan marcas más responsables

El consumo nacional de productos envasados con sello bío o eco se ha incrementado en un 14 %, y 4 de cada 10 hogares ya surten su nevera con este tipo de alimentos, según datos del Balance de la distribución y gran consumo de 2017, elaborado por Kantar Worldmedia. «El consumidor hoy busca calidad, salud, bienestar e incluso responsabilidad social en las marcas», afirma Juan Carlos Gázquez.

«Es algo que las marcas no deben olvidar, porque los consumidores van a penalizarlas y van a favorecer a aquellas que sí le den importancia», explica el experto. Muchas marcas blancas que han apostado por los productos ecológicos han cambiado algunos aspectos de su propia imagen: ofrecen productos verdes de proximidad o de origen nacional para reducir la huella ecológica, se han unido a acciones como la reducción del plástico en sus envases o el uso de bolsas 100 % biocompostables y biodegradables para la fruta y la verdura, como anunciaba esta última semana Aldi, y organizan pruebas de productos y campañas de sensibilización como Act for food. «Es una manera de adaptarse al consumidor haciéndole ver que están con él, y preocupados por lo que piensa y desea», afirma Gázquez.

La estrategia de las «marcas fantasma»

La creencia de que la marca blanca es de peor calidad es un estereotipo que tiene poco o nada de vigente: los consumidores consideran que la calidad de las marcas blancas está entre los principales factores de elección, y en algunos casos superan a las marcas privadas, según un estudio. Aun así, algunas marcas blancas apuestan por lo que se conoce como «marcas fantasma». «Son marcas que los distribuidores utilizan para intentar "desmarcar" los productos de su propio origen; se utilizan en el contexto de las categorías prémium que muchas marcas de distribuidor han comenzado a ocupar», afirma Gázquez. Es una estrategia que sigue por ejemplo DIA con su marca Delicious para sus productos de prémium, o Eroski, con Seleqtia. «Estas son marcas que realmente "no existen", detrás de las cuales no hay ninguna notoriedad, imagen o trayectoria», explica el experto. Según el profesor colaborador Gázquez-Abad, las empresas usan esta técnica para que el consumidor no vincule esa marca prémium con la marca de distribuidor «estándar», lo que le facilita un posicionamiento de «desmarque» frente a la marca «barata» que la cadena suele tener como propia.

El Congreso reunirá a cuarenta expertos internacionales

Ante el auge de un sector que se renueva y que usa nuevas estrategias de marketing frente a un consumidor más sofisticado y consciente, el VI Congreso Internacional Research on National Brand & Private Label Marketing (NB&PL 2019) reunirá a 40 expertos internacionales que presentarán una veintena de trabajos de investigación. Desde muchas ópticas diversas, diferentes expertos analizan el presente y el futuro de las marcas blancas, las motivaciones del consumidor, cómo se adapta el marketing, el comercio electrónico y el comportamiento de los que optan por comprar en línea.

Además de la UOC, el congreso contará con la colaboración de IRi, AECOC, Springer, EAE Business School e IMD. Tendrá lugar los días 13 y 14 de junio en la sede de la UOC de Tibidabo (av. Tibidabo, 39), en Barcelona.