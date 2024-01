Les marques blanques es tornen verdes

Consumidors més conscienciats busquen marques més responsables

El consum nacional de productes envasats amb segell bio o eco s'ha incrementat en un 14%, i 4 de cada 10 llars ja omplen la nevera amb aquest tipus d'aliments, segons dades del Balanç de la distribució i gran consum del 2017, elaborat per Kantar Worldmedia. «Avui, el consumidor busca qualitat, salut, benestar i fins i tot responsabilitat social en les marques», afirma Juan Carlos Gázquez.

«És un factor que les marques no han d'oblidar, perquè els consumidors les penalitzaran i afavoriran les que sí que hi donin importància», explica l'expert. Moltes marques blanques que han apostat pels productes ecològics han canviat alguns aspectes de la pròpia imatge: ofereixen productes verds de proximitat o d'origen nacional per reduir la petjada ecològica, s'han unit a accions com la reducció del plàstic en els envasos o l'ús de bosses 100% biocompostables i biodegradables per a la fruita i la verdura, com anunciava aquesta darrera setmana Aldi, i organitzen proves de productes i campanyes de sensibilització com Act for food. «És una manera d'adaptar-se al consumidor fent-li veure que estan amb ell, i preocupats pel que pensa i el que vol», afirma Gázquez.

L'estratègia de les «marques fantasma»

La creença que la marca blanca és de més mala qualitat és un estereotip que és poc o gens vigent: els consumidors consideren que la qualitat de les marques blanques és entre els principals factors de tria, i en alguns casos superen les marques privades, segons un estudi. Així i tot, algunes marques blanques aposten pel que es coneix com a «marques fantasma». «Són marques que els distribuïdors fan servir per a intentar "desmarcar" els productes del seu propi origen; s'utilitzen en el context de les categories prèmium que moltes marques de distribuïdor han començat a ocupar», afirma Gázquez. És una estratègia que segueix per exemple DIA amb la marca Delicious per als seus productes de marca prèmium, o Eroski, amb Seleqtia. «Aquestes són marques que realment "no existeixen", darrere de les quals no hi ha cap notorietat, imatge o trajectòria», explica l'expert. Segons el professor col·laborador Gázquez-Abad, les empreses fan servir aquesta tècnica perquè el consumidor no vinculi aquesta marca prèmium amb la marca de distribuïdor «estàndard», cosa que li facilita una posició de «desmarcatge» enfront de la marca «barata» que la cadena sol tenir com a pròpia.

El congrés reunirà una quarantena d’experts internacionals

Davant l'auge d'un sector que es renova i que fa servir noves estratègies de màrqueting per a un consumidor més sofisticat i conscient, el VI Congrés Internacional Research on National Brand & Private Label Marketing (NB&PL 2019) reunirà 40 experts internacionals que presentaran una vintena de treballs de recerca. Amb moltes òptiques diverses, diferents experts analitzen el present i el futur de les marques blanques, les motivacions del consumidor, com s'adapta el màrqueting, el comerç electrònic i el comportament dels qui opten per comprar en línia.

A banda de la UOC, en el congrés hi col·laboraran IRi, AECOC, Springer, EAE Business School i IMD. Tindrà lloc els dies 13 i 14 de juny a la seu de la UOC de Tibidabo (av. Tibidabo, 39), a Barcelona.