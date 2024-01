El eWOM adverso: cuando las críticas pueden hundir una marca

Del descontento al eWOM adverso

«Hoy en día, el efecto negativo de un eWOM adverso puede ser de una magnitud mayor que las influencias positivas generados por experiencias de marca favorables, especialmente en el proceso de creación de valor de marca», considera Rodríguez Ardura. Si la empresa no gestiona esta influencia del eWOM adverso, a tiempo y adecuadamente, puede tener problemas. Según la profesora, las malas experiencias se difunden vía eWOM mucho más rápido que las que son favorables. Aun así, no todas las experiencias negativas con una marca acaban convirtiéndose en eWOM negativo porque la aversión a las marcas se manifiesta con distintos niveles de intensidad. «En muchos casos, el consumidor opta por el simple abandono de la marca; siente que ya no le representa y deja de consumirla en silencio. «El eWOM negativo solo surge cuando la aversión a la marca se presenta en un grado de intensidad más elevado, cuando su insatisfacción con la marca es grande y se ha sentido defraudado o, incluso, engañado o manipulado por la marca», comenta Rodríguez Ardura. Las sensaciones de máxima aversión a una marca dan lugar a reacciones extremas de odio vía eWOM, que es una forma de “activismo en línea anti-marca”. Como ejemplo de ello, el músico canadiense Dave Carroll y su banda, Sons of Maxwell, escribieron una canción a una compañía aérea que se hizo muy popular en Youtube tras comprobar como una de sus guitarras acústicas se rompió durante un viaje en avión después de que la empresa no se disculpase ni gestionase de forma adecuada el incidente.

¿Cómo gestionar el eWOM?

«El usuario no rechaza una marca de la que ha sido cliente sin una razón. Primero, trata de resolver los problemas surgidos con el personal de atención el cliente de la compañía, está dispuesto a informarles de manera constructiva de sus errores y encontrar una solución satisfactoria», afirma la experta. Esto se hace mediante mails, rellenando formularios o llamando al servicio de atención al cliente. Pero si llegados a este punto la empresa no ha ofrecido una resolución satisfactoria, el consumidor puede acabar expresando su malestar en redes sociales, en forma de eWOM adverso, e incluso tomar represalias contra ella para sentirse mejor consigo mismo o ejercer, a su modo, justicia. «De llegarse a este punto, la empresa puede perder el control de las comunicaciones y el eWOM adverso derivar en el rechazo, el boicot o el cese significativo del consumo de la marca», advierte Rodríguez Ardura, que añade, sin embargo que «los consumidores insatisfechos i desafectos tienden a quejarse y a abandonar la marca pero no a vengarse de ella». Para hacer frente y reparar el daño del eWOM negativo, la marca debe escuchar a sus consumidores, ser consciente de la importancia de gestionar las comunicaciones en medios sociales, correctamente y comprender las causas de su malestar. «Este tipo de comunicación debe ser sincera, honesta y dialogante, se requiere mantener la calma y mostrar respeto ante actitudes desafiantes», explica la experta, que concluye que «los consumidores acabarán premiando este modo de conducir la situación».