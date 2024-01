El eWOM advers: quan les crítiques poden enfonsar una marca

Del descontentament al eWOM advers

«Avui dia, l’efecte negatiu del eWOM advers pot ser d’una magnitud més gran que les influències positives generades per experiències de marca favorables, especialment en el procés de creació de valor d'una marca», considera Rodríguez Ardura. Si l'empresa no gestiona aquesta influència negativa a temps i d'una manera adequada, pot tenir problemes. Segons la professora, les males experiències de consum es difonen vía eWOM molt més ràpid que les bones que són favorables. Tanmateix, no totes les experiències negatives amb una marca s'acaben convertint en eWOM negatiu perquè l’aversió es manifesta en diferents nivells d’intensitat. «En molts casos, el consumidor opta pel simple abandonament de la marca: sent que no el representa i deixa de consumir-la en silenci. «El eWOM negatiu només sorgeix quan l’aversió a la marca es presenta en un grau d’intensitat més elevat, quan la seva insatisfacció amb la marca es gran i s’ha sentit decepcionat o inclús enganyat o manipulat», explica l'experta. Les sensacions de màxima aversió a una marca donen lloc a reaccions extremes d'odi via de l'eWOM, que és una forma d’activisme en línia antimarca. Com a exemple d'això, el músic canadenc Dave Carroll i la seva banda, Sons of Maxwell, van escriure una cançó a una companyia aèria que es va fer molt popular a Youtube després de comprovar que l’empresa els havia trencat una de les guitarres acústiques que duien durant un viatge en avió i després de que no es disculpés ni gestionés d'una manera adequada l'incident.

Com cal gestionar el boca a boca electrònic o eWOM?

«L'usuari no rebutja una marca de la que ha sigut client sense cap raó. Primer intenta resoldre els problemes sorgits amb el personal d’atenció al client de la companyia, està disposat a informar-los de manera constructiva dels seus errors i a trobar una solució satisfactòria», afirma l'experta. Això es fa per mitjà de mails, omplint formularis o trucant al servei d'atenció al client. Si un cop s'ha arribat a aquest punt l'empresa no ha ofert una resolució satisfactòria, el consumidor pot acabar expressant el seu malestar a les xarxes socials, en forma de eWOM negatiu, i inclús prendre represàlies contra seu per a sentir-se millor amb si mateix o exercir, a la seva manera, justícia. «D’arribar a aquest punt, l'empresa pot perdre el control de les comunicacions i el eWOM advers, derivar en el rebuig, el boicot o cessament significatiu del consum de la marca», adverteix Rodríguez Ardura, que afegeix que, tot i això «els consumidors insatisfets o desafectes tenen tendència a queixar-se i abandonar la marca però no a venjar-se d’ella». Per a fer front i reparar el mal del eWOM advers, la marca ha d'escoltar els consumidors i ser conscient de la importància de gestionar les comunicacions en mitjans socials correctament i comprendre les causes del seu malestar. «Aquest tipus de comunicació ha de ser sincera, honesta i dialogant, es requereix mantenir la calma i mostrar respecte davant d'actituds desafiadores», explica l'experta, que conclou que «els consumidors acabaran premiant aquesta manera de conduir la situació».