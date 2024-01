Recibir anuncios de embarazo después de un aborto

El caso de la periodista del The Washington Post Gillian Brockell, quien envió una carta abierta a Twitter, Instagram y Facebook para pedirles que le dejaran de seguir enviando anuncios sobre embarazo y bebés después de perder el hijo que esperaba, pone al descubierto hasta qué punto la publicidad puede llegar a ser extremadamente dolorosa. Brockell terminaba su carta abierta con esta súplica: «Por favor, compañías tecnológicas, se lo ruego: si sus algoritmos son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que estaba embarazada o que he dado a luz, entonces seguramente pueden ser suficientemente inteligentes para darse cuenta de que mi bebé murió y mostrarme así publicidad en consecuencia o, tal vez, solo tal vez, no mostrarme publicidad».

La cruda respuesta a esta petición la da el profesor Lalueza. «Evitar el dolor a las personas no genera beneficios a las empresas tecnológicas; este no es su foco ni su prioridad. Así pues, no es tanto un problema de dificultad técnica o de limitaciones de la inteligencia artificial, sino más bien de prioridades, y, en este caso, respetar el duelo de una persona que sufre no es prioritario pues no se deriva ninguna ganancia económica».

Córcoles explica otro caso en que la publicidad fue intrusiva con una familia, cuya hija estaba embarazada y comenzó a mirar anuncios de publicidad de descuentos a embarazadas por medio de la cadena americana Target. Al cabo de unos días, el padre de familia pidió a la empresa que los sacaran de la base de datos de estos productos, pues en casa no había ninguna mujer embarazada. Días después, una vez que descubrió que su hija sí que estaba realmente embarazada, tuvo que disculparse ante la empresa. «El algoritmo de Target supo que desde el ordenador de la familia esta chica buscaba información sobre partos y embarazos y pensó que, si le enviaba publicidad de este campo, le haría un favor», explica el profesor Córcoles.