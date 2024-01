Després de visitar una pàgina web de calçat esportiu, és probable que ens arribi al Facebook un anunci de la marca que hem estat a punt de comprar. Si hem passat dues nits en un departament de traumatologia d'un hospital, és molt probable que ens salti publicitat de productes ortopèdics. I, si acabem de comprar en línia un vol per a anar a Nova York, potser rebrem publicitat de teatres de Broadway i tot. No és màgia. Rere totes aquestes «coincidències» s'hi amaguen dos conceptes que ja formen part del nostre vocabulari: les cookies o galetes i els algoritmes.

Quan entrem en una pàgina web, és molt probable que a la part inferior de la pantalla trobem una advertència d'aquest estil: «fem servir cookies pròpies i de tercers per a poder analitzar dades d'audiència i personalitzar continguts i publicitat per mitjà de l'anàlisi de la navegació. Si vols modificar la configuració, ho pots fer per mitjà de l'enllaç Més informació. Si continues navegant, n'acceptes l'ús». La majoria sempre continuem navegant, obviant les conseqüències que es poden derivar d'aquesta navegació. Les galetes pròpies són les creades i gestionades pel mateix web i les de tercers es refereixen als acords que aquest web té amb una sèrie d'anunciants per a fer arribar la millor publicitat als usuaris.

El professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC César Córcoles explica que les galetes són petits arxius d'informació que ens guarda el navegador cada cop que visitem una pàgina web, una informació que vincula l'usuari d'aquell dispositiu a l'entitat que ha emès les galetes, cosa que és clau per als anunciants.

I com ens arriba la publicitat? «Quan visitem una pàgina web, mentre el servidor web construeix la pàgina, deixa espais en blanc per a la publicitat. Mira qui som a partir de llegir aquestes galetes que hem emmagatzemat i tria els anuncis que s'adapten més bé als nostres gustos i preferències a partir del nostre historial de trànsit a la xarxa», explica de manera gràfica Córcoles.

Les galetes no necessàriament són dolentes i de vegades ens fan la vida més fàcil. El professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC Ferran Lalueza posa com a exemple el fet de deixar una compra en espera en una botiga en línia. Quan al cap d'alguns dies vulguem tornar a recuperar aquesta compra, trobarem la icona del carret que ens espera tal com l'hem deixat, i, per tant, no cal repetir l'operació des de zero. Per a altres webs, per exemple, que tenen un contingut visual molt pesant, el fet d'emmagatzemar galetes fa que la web es carregui més de pressa quan la visitem per segon cop.

Córcoles explica que «els algoritmes són conjunts d'instruccions —pensem en una recepta de cuina, per exemple— més sofisticats o menys que governen el funcionament dels ordinadors, entre altres moltes coses. Un algoritme ben dissenyat, si l'alimentem de bona informació, pot extrapolar informació sobre gustos, preferències, ubicacions i un llarg etcètera». Per a entendre-ho, afegeix que «la majoria d'algoritmes de publicitat tenen una bona col·lecció de les pàgines que hem visitat; molts, a més, tenen accés a una llista de llocs on hem estat per mitjà del mòbil. Facebook, a més, té informació sobre qui són els nostres contactes a la xarxa i amb quins ens comuniquem més per la seva interfície, quines pàgines seguim i on fem més m'agrada; Amazon sap quins productes hem mirat i quines coses hem comprat», explica el professor Córcoles, que també és director del màster de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web de la UOC. L'expert afegeix que si fem servir Chrome, el navegador de Google, aquest genera un historial complet de les pàgines que visitem i que podem consultar i esborrar a la pàgina myactivity.googlecom, tot i que això no ho saben gaires usuaris.

«Acabem posant a disposició del millor postor molta informació sobre com som, què fem, què ens agrada, què ens interessa, què ens molesta, quins dispositius fem servir, des d'on...», afegeix Lalueza, i aquesta informació les empreses la fan servir amb finalitats publicitàries i, a més, els permet acotar més el públic. «El que fan Google, Facebook i les grans empreses tecnològiques que tenen com a negoci la publicitat és posar-nos etiquetes a cada un de nosaltres: millennial, embarassada, jubilat... Estem classificats i quan l'anunciant vol arribar, per exemple, a dones embarassades, les tecnològiques li serveixen els perfils amb aquesta etiqueta», explica Lalueza. Així, segons explica l'expert, l'anunciant pot segmentar molt i adreçar-se només a les persones que han donat algun indici de ser objectiu d'aquell producte o servei.

«El problema de base és que encara no som conscients de la gran quantitat d'informació que arriben a acumular sobre nosaltres les grans empreses tecnològiques», diu el professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.

I és que, segons apunta el professor Lalueza, els algoritmes permeten accedir no solament al que seguim o compartim a les xarxes, sinó també a aspectes de la nostra vida que no compartim ni hem fet mai públics, però que poden ser deduïts amb facilitat. «Per exemple, potser no he explicat mai quin partit voto, però si dic on visc, que m'agraden certes pel·lícules o un determinat estil de música i que sovint vaig a dinar o a sopar a determinats restaurants, podran saber amb una alta probabilitat d'encert la meva ideologia política comparant-la amb la d'altres que sí que l'han explicitat i tenen gustos semblants als meus», explica el professor.