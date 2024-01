La moneda social, una herramienta contra las crisis financieras

En España existen aproximadamente 100 monedas sociales en funcionamiento. Más allá del euro, se abren paso otras divisas como el Puma en Sevilla, la Grama en Santa Coloma de Gramenet, el Zoquito en Cádiz o la Turuta en Vilanova i la Geltrú. Andalucía y Cataluña son las comunidades con más divisas sociales en funcionamiento. En Barcelona el pasado año se puso en marcha el REC en diez barrios de la Ciudad Condal. «Las monedas complementarias o sociales son divisas que se crean al margen del dinero oficial y que fomentan proyectos de ámbito social o ambiental, sobretodo a escala local», explica August Corrons, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A diferencia del dinero, su acumulación no tiene sentido: «Ahorrar este tipo de monedas no se concibe, porque no generan intereses; su objetivo es que el dinero vaya de la mano de la producción y no de la especulación».

Aunque las monedas sociales siempre han estado vinculadas a economías transformadoras, hay iniciativas fomentadas desde los ayuntamientos, como el de Bristol, en Inglaterra, donde el propio alcalde y los funcionarios cobran parte de su sueldo en este tipo de moneda. También en Santa Coloma de Gramenet se está consolidando una moneda local, y se prevé en el futuro proponer al funcionariado que cobre parte de su sueldo en dicha moneda. «Para una ciudad es interesante que el dinero circule en la propia urbe, que no salga fuera, que el propio territorio sea más rico. Desde este punto de vista, las monedas locales no dejan de ser como un tipo de tarjeta de fidelización para que la gente vuelva a consumir, pero a escala municipal», afirma Corrons.