La moneda social, una eina contra les crisis financeres

A Espanya hi ha aproximadament 100 monedes socials en funcionament. Més enllà de l'euro, s'obren camí altres divises com el Puma a Sevilla, el Grama a Santa Coloma de Gramenet, el Zoquito a Cadis o la Turuta a Vilanova i la Geltrú. Andalusia i Catalunya són les comunitats amb més divises socials en funcionament. A Barcelona l'any passat es va posar en funcionament el REC en deu barris de la Ciutat Comtal. «Les monedes complementàries o socials són divises que es creen al marge dels diners oficials i que fomenten projectes d'àmbit social o ambiental, sobretot a escala local», explica August Corrons, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A diferència dels diners, acumular-ne no té sentit: «Estalviar aquesta mena de monedes no es concep, perquè no generen interessos; l'objectiu que tenen és que els diners vagin de bracet amb la producció i no amb l'especulació».

Tot i que les monedes socials sempre han estat vinculades a economies transformadores, hi ha iniciatives que s'han fomentat des dels ajuntaments, com el de Bristol, a Anglaterra, on el mateix alcalde i els funcionaris cobren una part del sou en aquest tipus de moneda. A Santa Coloma de Gramenet també es va consolidant una moneda local, i en el futur es preveu proposar al funcionariat que cobri una part del sou en aquesta moneda. «Per a una ciutat és interessant que els diners circulin en la mateixa urbs, que no surtin fora, que el mateix territori sigui més ric. Des d'aquest punt de vista, les monedes locals no deixen de ser com una mena de targeta de fidelització perquè la gent torni a consumir, però a escala municipal», afirma Corrons.