Femvertising: empoderar a la mujer en publicidad vende

En el 75% de los anuncios publicitarios aparecen mujeres, pero solo en el 6% se las representa en posiciones de poder. Cuando aparecen ambos sexos, los hombres tienen un 38% más de probabilidades de tener una posición más destacada que las mujeres, según el estudio de Kantar AdReaction Getting Gender Right. «Esto se corresponde con una visión real y patriarcal de la sociedad en que la mujer tiene una representación mínima en las esferas de poder y, de forma natural, la publicidad refleja esa realidad e ignora que la mujer pueda representar ese valor o autoridad», afirma Ana Bernal-Triviño, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

Ante esta situación, países como el Reino Unido han puesto en marcha una ley que prohíbe los estereotipos de género en publicidad. Hombres que no saben cambiar pañales, mujeres que no saben aparcar o preocupadas por la limpieza del hogar ante la pasividad de un hombre son algunos de los tópicos que la entidad reguladora de la publicidad (Advertising Standards Authority) del país anglosajón ha decidido controlar. Aprobado este pasado diciembre y con un periodo de ajuste de seis meses, las empresas que de ahora en adelante quieran publicitarse no podrán usar estereotipos de género hacia las mujeres ni hacia los hombres.

La norma se extenderá también a anuncios que relacionen el físico con el éxito profesional o social, que asignen características estereotipadas a niños y niñas o que se burlen de los hombres por ser malos en tareas atribuidas siempre al rol femenino como limpiar o cuidar de los niños. «Este tipo de iniciativas pone en auge lo que se conoce como femvertising», afirma Sílvia Sivera, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, la publicidad que empodera a mujeres y niñas. Un estudio afirma que las representaciones positivas de la mujer en la publicidad es beneficioso para las marcas, porque fideliza y atrae la atención de posibles consumidoras. El 52% de las encuestadas revelaba haber comprado un producto porque le gustaba como la marca había reflejado a las mujeres y un 51% consideraba que ayudan a romper las barreras de género. Algunas de las empresas que trabajan en esta línea es Dove, quien con la campaña "Belleza real" consiguió aumentar sus ventas pasando de los 2.500 millones a los 4.000 millones de dólares.

El Reino Unido ha seguido lo que otros países ya habían hecho antes: Bélgica, Francia, Finlandia, Grecia, Noruega (con una ley que prohíbe los anuncios sexistas desde 1978), Sudáfrica o India. La Ley general de publicidad española prevé el cese y la rectificación de anuncios discriminatorios, pero no la sanción.