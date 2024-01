Femvertising: empoderar a la dona a la publicitat ven

Canvi de mentalitat o acció oportunista

Les marques equilibrades de gènere generen un valor de marca molt més gran, segons Kantar. En aquesta línia, Bernal-Triviño considera que el moviment 8M ha significat un abans i un després, i les empreses volen rendibilitzar-ho. «Aquests valors ara els resulten rendibles i els donen una bona imatge, abans no».

La darrera campanya de Gillette, “Hay que ser muy hombre”, per exemple, ha donat una volta a la imatge estereotipada dels homes, obrint-se a nous «tipus d'homes» i masculinitats. «Podem celebrar campanyes com l'actual, però només amb el temps sabrem si es tracta d'un canvi real de mentalitat corporativa o d'una acció oportunista. Si a partir d'ara són consistents i coherents amb la perspectiva de gènere i l'inoculen en l'ADN de la companyia, no hi hauria d'haver fissures en la seva comunicació», afirma Sivera.

No només les dones estan poc representades, també ho estan altres col·lectius com el LGTBI, un camp en què la qüestió de gènere es tracta en publicitat de forma binària. «Tot i que cada cop veiem més anuncis amb representacions més obertes i diverses de gènere, també assistim a reaccions més irades per part dels sectors més conservadors», considera Sivera. N'és un exemple l'espot Orgullo de Madrid, promogut pel consistori que dirigia Manuela Carmena. Protagonitzat per dues àvies lesbianes, pretenia homenatjar les persones activistes LGTBI que van fer possible celebrar la reivindicació del col·lectiu. La campanya va generar polèmica fins al punt que l'equip de govern va censurar-ne una part. «Aquest cas referma la idea que la lluita per la igualtat és una lluita de tota la societat. I la publicitat, sens dubte, hi pot ajudar, sempre que li ho permetin», conclou Sivera.