Abandonar las redes sociales no es un suicidio comercial

¿Y cuál es la alternativa?

Para Soler, una de las ventanas que se abre para estas empresas que abandonan sus perfiles es trabajar con influenciadores. Así, «la empresa no tendrá perfiles propios en las redes, pero sí estará presente en ellas mediante los perfiles del influenciador», explica. Una de las últimas tendencias es trabajar con microinfluenciadores, los llamados influenciadores de nicho, que son aquellos que no tienen una gran cantidad de seguidores, pero los que poseen están muy interesados en la temática de la que tratan. Además, hablan de marcas de las que son fans, y eso se nota en las respuestas, que resultan mucho más naturales y auténticas.

Otra posibilidad es crear experiencias para el consumidor en espacios físicos o en la propia tienda o explorar el uso de plataformas propias, como la página web de la empresa o el boletín de información como herramienta de fidelización.

Sin embargo, la profesora Martínez recuerda que no tener un perfil propio en las redes sociales no implica que los usuarios dejen de hablar de la marca o que no puedan llevarse a cabo otras acciones. Así, afirma que pueden seguir utilizando etiquetas para mencionar la marca y agrupar así las interacciones que se generan a su alrededor. «Es importante que la empresa siga llevando a cabo una actividad de escucha de lo que la gente dice sobre el producto o el servicio que ofrece», afirma Martínez, que añade que «los comentarios que hace la gente pueden aportar información muy útil sobre qué gusta o cómo puede mejorarse un producto», explica.