Abandonar les xarxes socials no és un suïcidi comercial

En plena era de les xarxes socials, que una empresa tanqui tots els perfils que hi té es podria veure com un suïcidi comercial per a la marca. Algunes firmes, però, estan adoptant aquesta posició, sigui pels costos humans i econòmics que els comporta ser-hi presents, o perquè no obtenen els resultats que volien de venda, o perquè no volen pagar per a fer publicitat, un requisit cada cop més essencial si es vol estar ben posicionat. Però d'alternatives als perfils de les xarxes socials, n'hi ha: des de contractar influenciadors fins a potenciar la comunicació per mitjà de canals propis (web, xat o correu electrònic) o crear experiències inoblidables a la botiga física, segons el que assenyalen alguns experts en el camp de la comunicació.

El cas recent de l'empresa de cosmètics Lush —que ha tancat els perfils britànics de la marca a Instagram, Facebook i Twitter, que junts sumaven més d'1,1 milions d'usuaris— ha posat el focus en aquest debat. L'empresa, que es dedica a fer sabons i cosmètics naturals, va anunciar al mes d'abril que tancava les xarxes «cansats de lluitar contra els algorismes», i també perquè no volia pagar publicitat per a aparèixer als murs dels seus seguidors.

D'entrada, aquest anunci és una manera de tenir publicitat a cost zero. «La gent parla de tu, t'etiqueta i esmenta la marca a les xarxes socials i, per tant, s'obté una publicitat gratis», afirma Raquel Herrera, professora col·laboradora del màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC. El fet de ser el primer o un dels primers a fer aquest pas dona més visibilitat a la marca. «També és una manera de dir: "nosaltres som diferents de la resta", i pot ser bo per un tema de posicionament», explica Herrera.

De fet, de grans empreses que han abandonat les xarxes socials, n'hi ha. Per exemple, la revista Playboy, la marca de vehicles Tesla o el cercador Mozilla van anunciar que abandonaven Facebook arran de l'escàndol de la filtració de dades de la xarxa social, però van mantenir els seus perfils en altres xarxes, com ara Instagram. Un cas comparable a l'acció de Lush, però amb molts menys seguidors que la firma de sabons, és el de la cadena de pubs i hotels britànica Wetherspoon, que també va decidir eliminar les seves xarxes socials. En aquest cas, els seus responsables apuntaven la naturalesa addictiva d'aquestes xarxes, el mal ús de les dades personals i els trols d'internet.

Els experts expliquen que hi ha molts motius que poden portar a una empresa a fer aquest pas. La directora del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC, Silvia Martínez Martínez, apunta que no disposar de prou recursos per a mantenir una gestió adequada o el fet d'aplicar una estratègia equivocada que no aporta els resultats que es volen poden ser darrere d'aquest abandonament. Martínez recorda que, en el cas de l'empresa de cosmètics Lush, la marxa de les xarxes socials respon també a un gest reivindicatiu, en sintonia amb la seva filosofia com a marca.

La professora col·laboradora Raquel Herrera recorda que una empresa que treballa amb diverses xarxes socials ha de publicar continguts constantment i ha de generar anuncis, i això no tan sols comporta un cost econòmic important, sinó també un gran esforç de supervisió. Herrera explica que en el cas de les empreses grans hi sol haver un equip que va des del director digital fins als gestors de comunitats de cada compte o canal, passant per l'estrateg de mitjans socials, però en les pimes ho fa tot una sola persona, fins i tot quan aquesta persona ja treballa de gestor o administratiu o en qualsevol altra tasca completament diferent.

Una altra raó de pes serien els canvis constants en les regles de joc i els algorismes que fan servir les plataformes. Per exemple, l'algorisme de Facebook decideix quines comunicacions se'ns mostren en el mur depenent d'un conjunt de paràmetres (interacció de l'usuari amb els anuncis publicitaris, tipus de continguts que l'usuari tendeix a preferir, temps de lectura, interaccions de l'usuari amb altres usuaris, etc.). Però cada cert temps Facebook canvia aquests algorismes, fet que desmotiva moltes empreses, que arriben a un punt en què ja no saben què fer per posicionar el seu contingut. «El canvi d'algorisme i la voluntat de les plataformes de potenciar la inversió publicitària de les marques han impactat en la visibilitat dels continguts», apunta la professora Martínez. En el cas de l'empresa britànica Lush, per exemple, només el 6% dels seguidors tenia accés al contingut de la marca al seu mur.

Neus Soler, professora col·laboradora del màster universitari de Màrqueting Digital de la UOC, destaca una altra raó de pes que pot empènyer una empresa a abandonar les xarxes: el fet que a les marques els costa constatar el retorn financer que obtenen de les accions que fan a les xarxes. Afirma que en la publicitat fora de línia era més fàcilment mesurable el rèdit econòmic que una marca obtenia després de fer una campanya publicitària.

Soler explica que les empreses no qüestionen el canal digital, perquè tenen molt clar que hi ha de ser, sinó que pensen que el problema són les xarxes socials.