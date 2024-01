Los tuits reflejan nuestro estado de ánimo

¿Y cómo influyen las redes en nuestro estado de ánimo?

Otro aspecto quizá más importante y, desde luego, mucho más estudiado es justo el contrario: cómo Twitter y las demás redes sociales pueden influir sobre nuestro estado de ánimo y nuestra vida en general. «La psiquiatría y la psicología están analizando bastante estas influencias en los últimos años. Por un lado, las redes pueden beneficiar a familiares y a enfermos de afecciones de baja prevalencia (enfermedades raras) para encontrar soporte, acceso a servicios, recursos, etc.», asegura Redolar. En otros casos, el efecto no es tan positivo, según el mismo experto: «También pueden comportar un riesgo en poblaciones muy concretas».

Hay otros aspectos cuyas consecuencias aún no están claras. Redolar pone este ejemplo sobre cómo la tecnología y las redes transforman nuestras vidas: «En Barcelona están haciendo un estudio con cientos de personas en colaboración con la Universidad Harvard, el Barcelona Brain Health Initiative, para identificar qué factores ayudan a mantener la salud y tener un buen envejecimiento de nuestro cerebro. Han visto que el ejercicio físico y actividades que incorporan un componente de interacción social se asocian con un mantenimiento de la salud cerebral. El pasar mucho tiempo "enganchados" a las nuevas tecnologías digitales puede hacer que no hagamos el ejercicio físico suficiente o que no tengamos un buen nicho de socialización».

Un consejo que conviene recordar

Para acabar, y tras reconocer que en ocasiones en las redes sociales mostramos mucho más de nosotros mismos de lo que nos gustaría, Ferran Lalueza nos recuerda una norma básica que nunca está de más: «Twitter se ha convertido en la red más visceral, donde soltamos lo primero que se nos pasa por la cabeza. Por eso resulta tan atractiva para detectar estados de ánimo, corrientes de opinión, etc. Mi recomendación es muy básica: contar hasta diez antes de tuitear y pensar si eso que vamos a decir nos va a avergonzar o comprometer dentro de unos minutos e incluso dentro de unos años. A veces es mejor frenar y proteger nuestra identidad digital».