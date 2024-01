Les piulades reflecteixen el nostre estat d'ànim

I com influeixen les xarxes en el nostre estat d'ànim?

Un altre aspecte potser més important i, per descomptat, molt més estudiat és just el contrari: com Twitter i les altres xarxes socials poden influir sobre el nostre estat d'ànim i la nostra vida en general. «La psiquiatria i la psicologia estan analitzant bastant aquestes influències els últims anys. D'una banda, les xarxes poden beneficiar familiars i malalts d'afeccions de baixa prevalença (malalties rares) per a trobar suport, accés a serveis, recursos, etc.», assegura Redolar. En altres casos, l'efecte no és tan positiu, segons el mateix expert: «També poden comportar un risc en poblacions molt concretes».

Hi ha altres aspectes les conseqüències dels quals encara no estan clares. Redolar posa aquest exemple sobre com la tecnologia i les xarxes transformen les nostres vides: «A Barcelona estan fent un estudi amb centenars de persones en col·laboració amb la Universitat Harvard, el Barcelona Brain Health Initiative, per a identificar quins factors ajuden a mantenir la salut i tenir un bon envelliment del nostre cervell. Han vist que l'exercici físic i activitats que incorporen un component d'interacció social s'associen amb un manteniment de la salut cerebral. El fet de passar molt temps "enganxats" a les noves tecnologies digitals pot fer que no fem prou exercici físic o que no tinguem un bon nínxol de socialització».

Un consell que convé recordar

Finalment, i després de reconèixer que en ocasions a les xarxes socials mostrem molt més de nosaltres mateixos del que ens agradaria, Ferran Lalueza ens recorda una norma bàsica que sempre convé tenir en compte: «Twitter s'ha convertit en la xarxa més visceral, on deixem anar el primer que se'ns passa pel cap. Per això resulta tan atractiva per a detectar estats d'ànim, corrents d'opinió, etc. La meva recomanació és molt bàsica: comptar fins a deu abans de piular i pensar si això que direm ens avergonyirà o ens comprometrà d'aquí a uns minuts i fins i tot d'aquí a uns anys. De vegades és millor frenar i protegir la nostra identitat digital».