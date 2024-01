El 60% de los niños entre 8 y 11 años juegan a Fortnite

«Si no juego, decepciono a mis amigos»

Los niños que participaron en la encuesta del citado estudio expresaron su gusto por el videojuego eligiendo entre distintas motivaciones: «Me gusta la emoción de que no me atrapen»; «Me gusta poder crear un personaje tal como yo quiero»; «Los gráficos son divertidos. Parecen dibujos animados»; «Cada partida es diferente y el juego no se repite», y una última opción en cuanto a los motivos que les llevan a jugar a Fortnite: «Para no decepcionar a mis compañeros y ser parte del grupo».

«En el estudio, el miedo a sentirse desplazado era un factor importante para jugar», confirma Arnedo. «Nos encontramos con un producto de moda y por lo tanto hay una presión social. ¿Vas a ser tú el único del cole que no juegue?»

Otra de las claves del éxito de Fortnite está en el chat de voz que incorpora. Los usuarios lo utilizan para hablar de estrategias de juego, pero también para estar al día con los amigos del colegio y charlar con los nuevos contactos que se crean en las partidas. Fortnite se ha convertido en una nueva red social, un espacio en el que conectarte y crear comunidad.

Eso sí, a diferencia de lo que sucede en Twitter, Facebook o Instagram, en los que uno accede a los contenidos publicados cuando quiere o puede, en Fortnite la conversación sucede en directo. Si no estás, te la pierdes. Y ¿qué niño o adolescente quiere ser el que no está?

Según las investigaciones de Daniel Aranda, «la participación en la sociedad contemporánea significa algo más que la capacidad de tener acceso a información en línea seria o a referencias y aspectos culturales propios de los espacios educativos formales e institucionalizados. Para jóvenes y adolescentes, la habilidad para socializarse con sus iguales y hacer amistades es un componente clave de su crecimiento como seres humanos competentes. Desde este punto de vista, los espacios en línea ofrecen oportunidades para mostrar cuestiones relacionadas con el gusto, el cotilleo, el flirteo, las destrezas… Las redes sociales en las que se juega en digital, por lo general, aportan espacios seguros en los que compartir nuestras experiencias y, frecuentemente, compartir genera empatía e inteligencia interpersonal».

Un juego gratis que puede salir caro

Los desarrolladores de Fortnite han jugado otra baza ganadora. «El free to play permite jugar, pero incita constantemente a consumir y comprar», comenta Aranda.

Así, la posibilidad de realizar compras como el pase de batalla, para ser más competitivo y subir de nivel, o de accesorios estéticos, como los bailes, picos o skins, seduce a los jugadores. «Tenerlos o no tenerlos puede relacionarse con el prestigio y el protagonismo ante los amigos y rivales», recoge el estudio de la UOC, que lo considera un factor de riesgo más que puede fomentar la adicción a los videojuegos o internet gaming disorder, incluido por la Organización Mundial de la Salud en 2018 dentro de su clasificación de enfermedades, en el apartado de adicciones sin sustancia.

«Hemos de cobrar conciencia de que los videojuegos ya no son un producto nicho, sino un producto de masas que mueve enormes cantidades de dinero», advierte Arnedo. «Por ello, y como sucede en otros productos de consumo masivo, hoy en día padres y profesores hemos de competir con juegos diseñados por gabinetes de expertos en psicología que van a usar todas las herramientas a su alcance y que saben cómo aplicar todo tipo de "enganches" para captar la atención de los niños. Nada es casualidad».

«Por lo tanto, primero vale la pena que nosotros mismos detectemos y seamos conscientes de la existencia de este tipo de "trucos" en los juegos que utilizan nuestros hijos. Al final, como en otras actividades, la clave está en evitar que una afición se convierta en una adicción. En este tema, quizá el aspecto más importante es ser conscientes de que un comportamiento de este tipo viene estipulado no tanto por el tiempo dedicado, sino por lo que se deja de hacer para poder jugar (estudiar, obligaciones domésticas, etc.). Por lo tanto, lo importante es detectar este tipo de situaciones y, como medida base, limitar el tiempo de juego. El típico "primero la obligación y luego el placer"», concluye el profesor de la UOC.

