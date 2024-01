El 60% dels infants entre 8 i 11 anys juguen al Fortnite

Fortnite està dissenyat per a atraure els nens i les nenes

«Sí, en general, podem desterrar la idea que el públic que juga a videojocs és majoritàriament masculí», assenyala Arnedo. «La distribució avui dia és bastant paritària, sobretot en edats primerenques. En el cas de Fortnite en concret, en què la meitat dels participants en l'enquesta van ser nenes, es pot veure que part de la recepta de l'èxit és que conté elements que tradicionalment també són atractius per a un públic infantil femení. Per exemple, si bé es tracta d'un joc del gènere battle royale, amb un component competitiu de "matar l'adversari", té una estètica de caricatura colorista i vistosa, gairebé de dibuixos animats. No parlem d'una violència realista, que sí que sol atraure un públic majoritàriament masculí. També permet elements de personalització com disfresses o balls (l'element més ben valorat) per al personatge. En aquest sentit, s'agraeix que hi hagi un disseny de personatges bastant inclusiu, si el comparem amb el que sol ser habitual en el món dels videojocs.»

«Cal tenir present que jugar és una peça fonamental de la nostra cultura», explica Daniel Aranda, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i investigador del grup GAME de la UOC. «El joc, i també el videojoc, és una eina bàsica de socialització i d'aprenentatge. Hem jugat i molts de nosaltres continuarem recreant o inventant nous contextos lúdics, digitals o analògics, en els quals ens puguem reunir, intercanviar, competir, guanyar o perdre, conèixer-nos millor, formar equips o compartir valors o destreses.»

«Si no jugo, decebo els meus amics»

Els infants que van participar en l'enquesta de l'estudi expressaven el seu gust pel videojoc escollint entre diverses motivacions: «M'agrada l'emoció que no m'atrapin»; «M'agrada poder crear un personatge tal com jo vull»; «Els gràfics són divertits. Semblen dibuixos animats»; «Cada partida és diferent i el joc no es repeteix», i una última opció pel que fa als motius que els porten a jugar a Fortnite: «Per no decebre els meus companys i ser part del grup».

«En l'estudi, la por a sentir-se desplaçat era un factor important per a jugar», confirma Arnedo. «Ens trobem davant d'un producte de moda i per tant hi ha una pressió social. Seràs tu l'únic de l'escola que no hi jugui?»

Una altra de les claus de l'èxit de Fortnite és el xat de veu que incorpora. Els usuaris el fan servir per a parlar d'estratègies de joc, però també per a estar al dia amb els amics de l'escola i xerrar amb els nous contactes que es creen durant les partides. Fortnite s'ha convertit en una nova xarxa social, un espai en el qual et pots connectar i crear comunitat.

Això sí, a diferència del que passa a Twitter, Facebook o Instagram, en què cadascú accedeix als continguts publicats quan vol o quan pot, a Fortnite la conversa té lloc en directe. Si no hi ets, te la perds. I quin nen o adolescent vol ser el que no hi és?

Segons les investigacions de Daniel Aranda, «la participació en la societat contemporània significa alguna cosa més que la capacitat de tenir accés a informació en línia seriosa o referències i aspectes culturals propis dels espais educatius formals i institucionalitzats. Per als joves i els adolescents, l'habilitat per a socialitzar-se amb els seus iguals i fer amistats és un component clau del seu creixement com a éssers humans competents. Des d'aquest punt de vista, els espais en línia ofereixen oportunitats per a mostrar qüestions relacionades amb el gust, la xafarderia, el flirteig, les destreses... Les xarxes socials en què es juga en digital, en general, aporten espais segurs en els quals podem compartir les nostres experiències i, freqüentment, compartir genera empatia i intel·ligència interpersonal».