Siete consejos para evitar el estrés posvacacional

Consejos para adaptarse a las rutinas

1. Conectar unos días antes

«Los últimos días de vacaciones no pasa nada por volver a conectarse paulatinamente, mirar el correo o elaborar una pequeña planificación de las actividades. Avanzar y sobre todo planificar un poco la vuelta ayudan a eliminar la incertidumbre y a tener una sensación de control que permitirá llevar mejor el día a día», explica el director de desarrollo del eHealth Center.

2. Ir poco a poco

«Pasar de cero a cien no es bueno para nada. Vayamos poco a poco: ahora que empiezo, voy a superar los tres primeros días que son algo pesados y poco productivos». También es aconsejable concretar: «El objetivo de este lunes es tener esta reunión y hacer este informe», añade Armayones. Así, propone funcionar sin caer en lo general de «tengo que empezar a trabajar» y que todo se nos haga una montaña.

3. Valorar la parte positiva

¿Volver a trabajar puede tener una parte positiva? Por supuesto que sí. «Tener una actitud positiva ayuda. Volver al trabajo es una oportunidad para reencontrarnos con compañeros de trabajo con los que nos llevamos bien, pensar en nuevos proyectos y desarrollar nuestra faceta profesional. Si nuestra actitud es positiva, nuestra vuelta será más fácil», dice el experto.

4. Crear nuevos hábitos saludables

«Hemos roto con la rutina del verano, que, a veces, no es tan sana como pensamos porque trasnochamos más, comemos peor, nos damos más licencias, y muchas personas llegan con tres o cuatro kilos de más. Pues aprovechemos para plantearnos pequeños retos. No hace falta apuntarse al gimnasio, pero incorporemos pequeños retos a nuestro día a día: "Voy a bajarme dos estaciones antes del metro para andar un poco más, en vez de llegar hasta la puerta del trabajo". El secreto esidentificar un hábito saludable (por ejemplo, subir un tramo de escalera), identificar un mismo contexto adecuado donde desarrollarlo (siempre el mismo) y premiarnos por ello (autofelicitarnos)», recomienda Armayones. En esta filosofía se basa el método tiny habits, del investigador y profesor de la Universidad de Stanford B. J. Fogg: un hábito no es más que un comportamiento que repetimos mucho en un mismo contexto y acabamos automatizando. «La vuelta de vacaciones es una buena ocasión para "reiniciar" nuestros malos hábitos y cambiarlos por otros más sanos», indica.

5. Planificar el ocio

«Somos muy de blancos y negros. Acabamos las vacaciones y de golpe y porrazo parece que nos metemos en una especie de túnel en el que no hay fines de semana, días de fiesta o tardes libres», completa el experto. «Pues bien, planifiquemos un poco el ocio para no caer en la vorágine de la oficina y de las llamadas de teléfono de un día para otro. Planifiquemos el primer fin de semana después de vacaciones, tengamos metas a corto plazo, no perdamos la oportunidad de incorporar actividades de ocio en nuestras vidas. Es la mejor manera de no tener la sensación de que todo es trabajo en nuestra vida».

6. Comenzar proyectos vitales ilusionantes

La vuelta de vacaciones es un buen momento para pensar si quiere hacerse un voluntariado o iniciarse una actividad cultural, por ejemplo. «Volver a la rutina siempre es más fácil si la llenamos de los buenos momentos que pueden proporcionarnos las actividades culturales, educativas y altruistas».

7. Aprovechar las rutinas

«La rutina es una concatenación de hábitos y los hábitos no son más que comportamientos que a fuerza de repetirlos acabamos automatizando sin pensar. Pero para que se establezcan estos hábitos hay que "practicar" y muchas veces encontrarles espacio en nuestro día a día. Si las nuevas rutinas que podemos establecer al volver de vacaciones son positivas puede que hasta nos acabemos alegrando de que las vacaciones terminen. ¡De nosotros depende!», concluye el director de desarrollo del eHealth Center de la UOC.