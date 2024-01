Set consells per evitar l'estrès postvacances

Consells per a adaptar-se a les rutines

1. Connectar alguns dies abans

«Els darrers dies de vacances no passa res per tornar-se a connectar de mica en mica, mirar el correu o fer una petita planificació de les activitats. Avançar i sobretot planificar una mica la tornada ajuden a eliminar la incertesa i a tenir una sensació de control que permetrà viure més bé el dia a dia», explica el director de desenvolupament de l'eHealth Center.

2. Anar a poc a poc

«Passar de zero a cent no és gens bo. Anem a pams: ara que començo, superaré els tres primers dies que són una mica pesats i poc productius». També és aconsellable concretar: «L'objectiu d'aquest dilluns és tenir aquesta reunió i fer aquest informe»,afegeix Armayones. Així, proposa funcionar sense caure en la idea general d'«he de començar a treballar» i que tot se'ns faci una muntanya.

3. Valorar la part positiva

Tornar a treballar pot tenir una part positiva? I tant que sí. «Tenir una actitud positiva hi ajuda. Tornar a la feina és una oportunitat per a retrobar-nos amb companys de feina amb qui tenim bona relació, pensar en nous projectes i desenvolupar la faceta professional. Si tenim una actitud positiva, la tornada serà més fàcil», diu l'expert.

4. Crear hàbits saludables

«Hem deixat la rutina de l'estiu, que, de vegades, no és tan sana com pensem perquè anem a dormir tard més sovint, mengem pitjor, ens permetem més llicències, i moltes persones acaben amb tres o quatre quilos de més. Doncs aprofitem l'ocasió per a plantejar-nos petits reptes. No cal apuntar-se al gimnàs, però incorporem petits reptes al dia a dia: "Baixaré dues estacions abans del metro per caminar una mica més, en comptes d'arribar fins a la porta de la feina". El secret és identificar un hàbit saludable (per exemple, pujar un tram d'escala), identificar un mateix context adequat en què es pugui desenvolupar (sempre el mateix) i premiar-nos per això (felicitar-nos)»,recomana Armayones. En aquesta filosofia es basa el mètode tiny habits, de l'investigador i professor de la Universitat de Stanford B. J. Fogg: un hàbit no és res més que un comportament que repetim molt en un mateix context i acabem automatitzant. «La tornada de vacances és una bona ocasió per a "reiniciar" els mals hàbits i canviar-los per altres de més sans», indica.

5. Planificar el lleure

«Som molt de blanc i negre. Acabem les vacances i de cop i volta sembla que ens fiquem en una mena de túnel en què no hi ha caps de setmana, dies de festa o tardes lliures», completa l'expert. «Doncs bé, planifiquem una mica el lleure per a no caure en la voràgine de l'oficina i de les trucades de telèfon d'un dia per l'altre. Planifiquem el primer cap de setmana després de vacances, tinguem metes a curt termini, no perdem l'oportunitat d'incorporar activitats de lleure a la nostra vida. És la millor manera de no tenir la sensació que tot és feina a la vida».

6. Començar projectes vitals il·lusionants

La tornada de vacances és un bon moment per a pensar si es vol fer un voluntariat o començar una activitat cultural, per exemple. «Tornar a la rutina sempre és més fàcil si l'omplim dels bons moments que ens poden proporcionar les activitats culturals, educatives i altruistes».

7. Aprofitar les rutines

«La rutina és una concatenació d'hàbits i els hàbits no són més que comportaments que a força de repetir-los acabem automatitzant sense pensar-hi. Però perquè s'estableixin aquests hàbits cal "practicar" i moltes vegades trobar-los espai en el dia a dia. Si les noves rutines que podem establir en tornar de vacances són positives pot ser que ens acabem alegrant que les vacances acabin i tot. Depèn de nosaltres!», conclou el director de desenvolupament de l'eHealth Center de la UOC.