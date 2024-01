Chocolate: cuanto más negro, mejor, y nunca para combatir el estrés

¿Y una onza de chocolate cuando se está estresado?

En realidad, aunque una onza de chocolate no hace daño, y menos aún si tiene una concentración alta de cacao, como se ha comentado, utilizarlo para «calmarse» no parece la mejor idea. Manuel Armayones, psicólogo y director de desarrollo del eHealth Center, centro de salud digital de la UOC, recomienda no comer por impulso: «Uno de los efectos del estrés es que nos hace comer más y peor, porque buscamos satisfacciones inmediatas y compensar con alimentos ricos en grasa y azúcares la ansiedad que nos producen factores ajenos a la alimentación».

Pero esa satisfacción inmediata que aporta la comida no es duradera, por lo que la fuente de estrés permanecerá. «La comida, y en este caso el chocolate, no ha de usarse como un medicamento, ni siquiera con la excusa de darse un capricho en un mal momento», resalta Armayones. Para el director de desarrollo del eHealth Center, en momentos de ansiedad, «hay que pararse, no comer por impulso, y analizar y atacar las fuentes reales que nos provocan esa ansiedad», y advierte de que precisamente el estrés está detrás de muchas dietas poco saludables.

La ciencia corrobora esta opinión: un estudio elaborado en el Instituto Regional de Salud Ocupacional de Oulu (Finlandia) demostró que el índice de masa corporal es mayor en quienes comen en situaciones de estrés. La investigación demostró que estas personas tienden a comer más alimentos como salchichas, hamburguesas, chocolates y pizzas. «Cuando las personas tienen un nivel de estrés alto, suelen omitir comidas importantes como el desayuno y tienden a servirse raciones más copiosas y a comer más alimentos inadecuados que no son saludables ni calóricamente ni nutritivamente», recalca Acebes.

Por otro lado, y sobre la creencia de que el cacao puede afectar al estado anímico, Aguilar explica que «aunque algunas investigaciones sí se han centrado en su impacto en los problemas neurológicos (especialmente la depresión), por su posible efecto antiinflamatorio y porque promovería la producción de neurotransmisores como la serotonina, aún no hay demasiados estudios al respecto y es pronto para afirmar que pueda tener algún impacto en estos casos».

«No puedo parar: creo que soy adicto al chocolate»

Otra de las creencias sobre el chocolate es su hipotética capacidad de crear adicción. ¿Qué hay de cierto en ello? Todavía no se han llevado a cabo demasiados estudios sobre los efectos negativos de consumirlo, así que no es posible atribuir esta propiedad al chocolate, explica Aguilar. «A veces, la presencia de determinados nutrientes o componentes (grasa, polifenoles, antioxidantes…) lleva a extrapolar los posibles efectos del compuesto a todo el alimento, pero es necesario comprobarlo con estudios científicos que valoren el consumo del alimento completo», añade.

Por último, la pregunta que se hacen muchas personas: ¿engorda tanto como dicen? Es cierto que el peso corporal de una persona depende de muchas variables, como las cantidades ingeridas, la dieta general, la actividad física, etc., pero, en líneas generales, el chocolate «tiene un contenido energético elevado o denso. Aunque dependerá del tipo de chocolate, los valores oscilan alrededor de las 400-500 kcal por cada 100 g», concluye la directora del máster universitario de Nutrición y Salud de la UOC.