Xocolata: com més negra, millor, i mai per a combatre l'estrès

I una presa de xocolata quan s'està estressat?

En realitat, tot i que una presa de xocolata no fa mal, i encara menys si té una concentració alta de cacau, com s'ha comentat, utilitzar-la per a «calmar-se» no sembla la millor idea. Manuel Armayones, psicòleg i director de desenvolupament de l' eHealth Center, centre de salut digital de la UOC, recomana no menjar per impuls: «Un dels efectes de l'estrès és que ens fa menjar més i pitjor, perquè busquem satisfaccions immediates i compensar amb aliments rics en greix i sucres l'ansietat que ens produeixen factors externs a l'alimentació».

Però aquesta satisfacció immediata que aporta el menjar no és duradora, de manera que la font d'estrès es mantindrà. «El menjar, i en aquest cas la xocolata, no s'ha d'usar com un medicament, ni tan sols amb l'excusa de concedir-se un caprici en un mal moment», remarca Armayones. Per al director de desenvolupament de l'eHealth Center, en moments d'ansietat, «cal aturar-se, no menjar per impuls, i analitzar i atacar les fonts reals que ens provoquen aquesta ansietat», i adverteix que precisament l'estrès és al darrere de moltes dietes poc saludables.

La ciència corrobora aquesta opinió: un estudi elaborat a l'Institut Regional de Salut Ocupacional d'Oulu (Finlàndia) va demostrar que l'índex de massa corporal és més elevat en les persones que mengen en situacions d'estrès. La investigació va demostrar que aquestes persones tendeixen a menjar més aliments com ara salsitxes, hamburgueses, xocolates i pizzes. «Quan les persones tenen un nivell d'estrès alt, solen ometre àpats importants com l'esmorzar i tendeixen a servir-se racions més abundants i a menjar més aliments inadequats que no són saludables ni calòricament ni nutritivament», recalca Acebes.

D'altra banda, i sobre la creença que el cacau pot afectar l'estat anímic, Aguilar explica que «malgrat que algunes recerques sí que s'han centrat en l'impacte que pot tenir en els problemes neurològics (especialment la depressió), pel seu possible efecte antiinflamatori i perquè promouria la producció de neurotransmissors com la serotonina, encara no hi ha gaires estudis sobre aquest tema i és aviat per a afirmar que pugui tenir algun impacte en aquests casos».

«No puc parar: crec que soc addicte a la xocolata»

Una altra de les creences sobre la xocolata és la hipotètica capacitat de crear addicció. Què hi ha de cert, en això? Encara no s'han dut a terme gaires estudis sobre els efectes negatius de consumir-la, de manera que no és possible atribuir aquesta propietat a la xocolata, explica Aguilar. «De vegades, la presència d'alguns nutrients o components (greix, polifenols, antioxidants…) porta a extrapolar els possibles efectes del compost a tot l'aliment, però cal comprovar-ho amb estudis científics que valorin el consum de l'aliment complet», afegeix.

Finalment, la pregunta que es fan moltes persones: engreixa tant com diuen? És cert que el pes corporal d'una persona depèn de moltes variables, com ara les quantitats ingerides, la dieta general, l'activitat física, etc., però, en línies generals, la xocolata «té un contingut energètic elevat o dens. Tot i que dependrà del tipus de xocolata, els valors oscil·len al voltant de les 400-500 kcal per cada 100 g», conclou la directora del màster universitari de Nutrició i Salut de la UOC.