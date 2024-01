¿Es realmente sostenible el uso del patinete eléctrico?

Fue el producto estrella de las Navidades pasadas y, según los expertos, la fiebre por el patinete eléctrico no ha hecho más que empezar. Uno de sus modelos, el Xiaomi Mi Scooter, figuraba entre los 10 productos más vendidos en Amazon durante las Navidades pasadas, una muestra de la revolución que está desatando este vehículo de movilidad personal (VMP). Otro signo de que cada vez son más ciudadanos los que lo eligen como medio de transporte es el auge del alquiler compartido, dirigido por empresas privadas: Bolt, una multinacional de la micromovilidad estonia, ya tiene más de 25 millones de usuarios en 30 países. Y otro de los gigantes, la estadounidense Lime, asegura que la ocupación de sus patinetes se multiplicó casi por seis en los últimos meses.

Sin embargo, el desembarco del patinete eléctrico en las grandes ciudades no está resultando pacífico. Según el fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, durante los 11 primeros meses del año pasado se produjeron en España 273 accidentes en los que estuvieron implicados patinetes eléctricos y, al menos en dos de ellos, hubo fallecidos.Un escenario en el que puede estar influyendo la situación de alegalidad que vive el sector. «Que no haya regulación llama al comportamiento incívico porque los usuarios que utilizan estos vehículos no están controlados. Eso significa que pueda haber menores conduciendo, que se conduzca sin casco, que se incremente no tanto el número de accidentes como la posibilidad de que estos sean más graves… Además, no está claro por dónde pueden circular y por dónde no, con lo cual se agravan los conflictos con los otros modos de transporte», explica Eduard J. Álvarez, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en movilidad y logística urbana.

Según explica J. Álvarez, también profesor del máster Ciudad y Urbanismo de la UOC, cuando hay un accidente entre dos cuerpos no importa únicamente la velocidad sino el producto de la masa (el peso de la persona) por la velocidad. Por eso una colisión entre un peatón y un patinador puede resultar muy grave. «Si un patinete choca contra un coche puede generar un gran problema sobre el conductor del patinete. Pero un patinete que circula a 30 km/h y choca contra un peatón puede causar tanto daño como una bicicleta o un ciclomotor, o incluso más, y eso hay que considerarlo. El no regular abre un abanico de incertidumbre y de peligrosidad en las vías que es difícil de gestionar», advierte el profesor.