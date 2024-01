Va ser el producte estrella del Nadal passat i, segons els experts, la febre del patinet elèctric no ha fet sinó començar. Un dels models, el Xiaomi Mi Scooter, figurava entre els 10 productes més venuts a Amazon durant el Nadal passat, una mostra de la revolució que està desencadenant aquest vehicle de mobilitat personal (VMP). Un altre signe que cada vegada hi ha més ciutadans que el trien com a mitjà de transport és l'auge del lloguer compartit, dirigit per empreses privades: Bolt, una multinacional de la micromobilitat estoniana, ja té més de 25 milions d'usuaris en 30 països. I un altre dels gegants, la nord-americana Lime, assegura que l'ocupació dels seus patinets es va multiplicar gairebé per sis en els últims mesos.

No obstant això, el desembarcament del patinet elèctric a les grans ciutats no està essent pacífic. Segons el fiscal de sala coordinador de Seguretat Viària (Ministeri de l'Interior), Bartolomé Vargas, durant els 11 primers mesos de l'any passat es van produir a Espanya 273 accidents en què van estar implicats patinets elèctrics i, almenys en dos, hi va haver morts. Un escenari en el qual pot ser que influeixi la situació d'alegalitat que viu el sector. «Que no hi hagi regulació crida el comportament incívic perquè els usuaris que utilitzen aquests vehicles no estan controlats. Això vol dir que hi pot haver menors conduint, que es condueixi sense casc, que augmenti no tant el nombre d'accidents com la possibilitat que aquests siguin més greus... A més, no queda clar per on poden circular i per on no, cosa que fa que s'agreugin els conflictes amb els altres modes de transport», explica Eduard J. Álvarez, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i expert en mobilitat i logística urbana.

Segons explica J. Álvarez, també professor del màster Ciutat i Urbanisme de la UOC, quan hi ha un accident entre dos cossos no importa únicament la velocitat sinó el producte de la massa (el pes de la persona) per la velocitat. Per això una col·lisió entre un vianant i un patinador pot resultar molt greu. «Si un patinet xoca contra un cotxe pot generar un gran problema per al conductor del patinet. Però un patinet que circula a 30 km/h i xoca contra un vianant pot causar tant de mal com una bicicleta o un ciclomotor, o fins i tot més, i això cal considerar-ho. El fet de no regular obre un ventall d'incertesa i de perillositat en les vies que és difícil de gestionar», adverteix el professor.