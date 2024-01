Causas por las que nos ausentamos

Las consecuencias del absentismo laboral parecen claras. Pero, ¿qué hay de las causas?, ¿por qué cientos de miles de trabajadores dejan de ir al trabajo sin tener una justificación para ello? Mar Sabadell, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y experta en trabajo flexible, apunta que a lo largo de las últimas décadas se han producido numerosos cambios en el entorno laboral que han intensificado el fenómeno del absentismo. «Como ha declarado recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cambios en las prácticas de trabajo, los cambios tecnológicos, así como los cambios demográficos y medioambientales están generando nuevas inquietudes sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Y parece claro que el absentismo no es ajeno al progresivo aumento de los riesgos psicosociales y el estrés laboral y de los trastornos musculoesqueléticos de una sociedad cada vez más digital, más envejecida y que ha normalizado la incorporación de la mujer al mundo laboral», señala.

De manera genérica, Mihaela Enache apunta que las causas del absentismo no justificado se pueden situar en torno a distintas variables relacionadas con una escasa flexibilidad que impide la conciliación de la vida laboral y familiar, falta de motivación o baja satisfacción laboral, poca integración y adaptación del empleado al puesto de trabajo y bajo compromiso afectivo con la organización. También influye un clima laboral hostil o un ambiente de trabajo no adecuado que merma la motivación laboral hasta el punto de no encontrar soluciones y preferir ausentarse de un lugar donde el trabajador ve afectado su bienestar emocional. Otros factores son el estrés laboral, que surge como consecuencia de combinar altas demandas psicológicas que exceden el control sobre el trabajo, y el llamado desgaste profesional o burnout, que se conceptualiza como una respuesta al estrés laboral crónico que conlleva sentirse emocionalmente agotado y desarrollar actitudes de despersonalización o sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja.

Otras posibles causas del absentismo no justificado son la sobrecarga de trabajo, las exigencias contradictorias, la falta de claridad de las funciones del puesto de trabajo y la falta de control o autonomía en el propio trabajo, que llevan al desgaste profesional.