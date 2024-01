Causes per les quals no anem a la feina

Les conseqüències de l'absentisme laboral semblen clares. Però què se'n sap, de les causes?, per què centenars de milers de treballadors deixen d'anar a la feina sense tenir una justificació per a fer-ho? Mar Sabadell, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en treball flexible, apunta que al llarg de les últimes dècades s'han produït nombrosos canvis en l'entorn laboral que han intensificat el fenomen de l'absentisme. «Tal com ha declarat recentment l'Organització Internacional del Treball (OIT), els canvis en les pràctiques de treball, els canvis tecnològics, i també els canvis demogràfics i mediambientals generen noves inquietuds sobre la seguretat i la salut en la feina. I sembla clar que l'absentisme no és aliè a l'augment progressiu dels riscos psicosocials i l'estrès laboral i dels trastorns musculoesquelètics d'una societat cada vegada més digital, més envellida i que ha normalitzat la incorporació de la dona al món laboral», assenyala.

De manera genèrica, Mihaela Enache apunta que les causes de l'absentisme no justificat es poden situar al voltant de diverses variables relacionades amb una flexibilitat escassa que impedeix la conciliació de la vida laboral i familiar, manca de motivació o satisfacció laboral baixa, poca integració i adaptació de l'empleat al lloc de treball i compromís afectiu baix amb l'organització. També hi influeix un clima laboral hostil o un ambient de treball no adequat que minva la motivació laboral fins al punt de no trobar solucions i preferir absentar-se d'un lloc on el treballador sent que el seu benestar emocional està afectat. Altres factors són l'estrès laboral, que apareix com a conseqüència de combinar unes demandes psicològiques elevades que excedeixen el control de la feina, i l'anomenat desgast professional o burnout, que es conceptualitza com una resposta a l'estrès laboral crònic que comporta sentir-se emocionalment esgotat i desenvolupar actituds de despersonalització o sentiments negatius envers les persones amb qui es treballa.

Altres causes possibles de l'absentisme no justificat són la sobrecàrrega de feina, les exigències contradictòries, la manca de claredat de les funcions del lloc de treball i la manca de control o d'autonomia en la mateixa feina que porten al desgast professional.