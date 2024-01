Los primeros años de vida, fundamentales

En la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebrará del 23 al 30 de septiembre, Tomé reivindica la presencia del educador social en los espacios y en las prácticas con las personas sordas, algo que hasta el momento ha sido reservado a las profesiones médicas y rehabilitadoras: «Es necesario que el educador social incorpore conocimiento sobre la comunidad sorda y competencia en la lengua de signos».

El objetivo es poder adquirir la lengua de signos desde la primera infancia, tanto en los casos de sordera profunda como en los de hipoacusia, esto es, cuando los sonidos, en su intensidad habitual, se perciben de manera deficiente: «En estos últimos casos hay más posibilidades de llegar a una buena audición por medio de aparatos tecnológicos, como los implantes cocleares, pero incluso en las mejores situaciones en las que un niño con doce meses sea apto para una intervención, pasarán unos dos o tres años hasta que pueda sacarle todo el beneficio. Aquí hay un periodo crítico donde la comunicación no es completa, con las repercusiones graves que puede tener en su desarrollo».

«A la pregunta de si la lengua de signos se puede comparar a una ayuda técnica, la respuesta es no», continúa la educadora social y profesora colaboradora de la UOC: «Son dos cosas diferentes con una misma finalidad: la comunicación; pero una es una lengua y lo otro es una ayuda».

Además, en cuanto a las ayudas técnicas para la audición, como los implantes cocleares, Tomé pone sobre la mesa unos datos para reflexionar: «La Seguridad Social se hace cargo del coste del implante y de la operación, pero no del mantenimiento, que es de 700 € al año; por lo tanto, no todo el mundo podrá acceder a ellos».

Por otro lado, «para ser candidato a un implante tienes que cumplir unos criterios, y entre estos sorprenden los sociales, basados en un buen entorno educacional, la estimulación familiar y el hecho de que se esté motivado. Se pueden hacer muchas reflexiones al respecto. Por ejemplo, que tu familia te determina o no como candidato. ¿Utilizar la lengua de signos podría no ser un buen entorno educacional, un no estar motivado?».

Por todo ello, según la educadora social, «la lengua de signos no se puede contemplar como un recurso más por si las ayudas tecnológicas o el aprendizaje de la lengua oral no funciona o no hay éxito. Se tiene que contemplar como la lengua natural y accesible desde el mismo momento del nacimiento para el niño sordo. Después de todo, la lengua de signos es la única plenamente accesible para el niño sordo. Es la herramienta que ayudará a reducir las consecuencias restrictivas de su sordera mientras la visión sea su principal canal de aprendizaje».