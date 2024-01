Els primers anys de vida, fonamentals

En la Setmana Internacional de les Persones Sordes, que tindrà lloc del 23 al 30 de setembre, Tomé reivindica la presència de l'educador social en els espais i en les pràctiques amb les persones sordes, cosa que fins ara s'ha reservat a les professions mèdiques i rehabilitadores: «Cal que l'educador social incorpori coneixement sobre la comunitat sorda i competència en la llengua de signes».

L'objectiu és poder adquirir la llengua de signes des de la primera infància, tant en els casos de sordesa profunda com en els de hipoacúsia, és a dir, quan els sons, en la intensitat habitual, es perceben de manera deficient: «En aquests darrers casos hi ha més possibilitats d'arribar a una bona audició per mitjà d'aparells tecnològics, com ara els implants coclears, però fins i tot en les situacions millors en les quals un nen amb dotze mesos sigui apte per a una intervenció, passaran uns dos o tres anys fins que en pugui treure tot el benefici. Aquí hi ha un període crític en el qual la comunicació no és completa, amb les repercussions greus que pot tenir en el seu desenvolupament».

«Davant la pregunta de si la llengua de signes es pot comparar amb una ajuda tècnica, la resposta és no», continua l'educadora social i professora col·laboradora de la UOC: «Són dues coses diferents amb una mateixa finalitat: la comunicació; però una és una llengua i l'altra és un ajuda».

A més, pel que fa a les ajudes tècniques per a l'audició, com els implants coclears, Tomé posa sobre la taula unes dades per a reflexionar: «La Seguretat Social es fa càrrec del cost l'implant i de l'operació, però no del manteniment, que és de 700 € a l'any; per tant, no hi podrà accedir tothom».

D'altra banda, «per a ser candidat a un implant has de complir uns criteris, i entre aquests criteris sorprenen els socials, basats en un bon entorn educacional, l'estimulació familiar i el fet que s'estigui motivat. Es poden fer moltes reflexions sobre això. Per exemple, que la teva família et determina o no com a candidat. Fer servir la llengua de signes podria no ser un bon entorn educacional, un no estar motivat?».

Per tot això, segons l'educadora social, «la llengua de signes no es pot considerar com un recurs més per si les ajudes tecnològiques o l'aprenentatge de la llengua oral no funciona o no hi ha èxit. S'ha de considerar com la llengua natural i accessible des del mateix moment del naixement per al nen sord. Després de tot, la llengua de signes és l'única plenament accessible per al nen sord. És l'eina que l'ajudarà a reduir les conseqüències restrictives de la sordesa mentre la visió sigui per a ell el principal canal d'aprenentatge».