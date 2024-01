3 de cada 4 tuits con el hashtag #VisitSpain contienen emociones positivas

Las redes sociales contribuyen de manera significativa a construir la imagen de España como destino turístico. Un estudio de la UOC ha identificado los periodistas de viajes como influencers clave alrededor de la cuenta de Twitter @spain, de Turespaña, el Instituto de Turismo de España, responsable de promocionar el país como destino turístico en el extranjero. La investigación, centrada en la información vinculada a la etiqueta #VisitSpain, que impulsa Turespaña para proyectar la marca, revela un predominio de conversaciones emotivas (principalmente positivas, en un 72 % de los casos). Las ciudades más mencionadas son Madrid y Barcelona, y, en cuanto a los productos turísticos, los culturales tienen una relevancia especial. En cambio, la marca casi no se vincula de manera explícita a los conceptos sostenibilidad y creación de conocimiento.

La investigación #Visitspain. Breaking down affective and cognitive attributes in the social media construction of the tourist destination image, un estudio de caso publicado en la revista Tourism Management Perspectives (2019), ha analizado durante un año, entre el 24 de febrero de 2016 y el 24 de febrero de 2017, las conversaciones mantenidas en un total de 29.141 tuits asociados a la etiqueta #VisitSpain. «El análisis ha permitido detectar los influencers más relevantes en la promoción de la marca, las diferencias de participación según la estación del año y los conceptos, los lugares y los productos turísticos más mencionados», explica el autor de la investigación, Lluís Garay, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y experto en turismo.